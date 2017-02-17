Новый международный пункт пропуска появится 17 февраля на белорусско-литовской границе

Новости Беларуси. На границе с Литвой 17 февраля появится еще один международный пункт пропуска. Такой статус с 8 утра приобретет «Лоша – Шумскас». Ранее этот участок границы был упрощенным и пересекать его могли лишь жители приграничья. Теперь это будет доступно всем, но только при использовании легкового транспорта.

Пропускать грузовики через этот пункт пропуска не будут, как, собственно, и пешеходов. Кроме того, через «Лошу – Шумскас» можно будет провозить товары только для личного пользования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Ляшук, начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Транспортные средства пересекать должны государственную границу общей массой до 3,5 тонн при наличии 8 посадочных мест, плюс девятое место – это водительское. Что касается пешеходного движения, в данном пункте пропуска в связи с его переводом в статус международного оно отменено. Как и на всем участке белорусско-литовской границы пунктов пропуска.