Дом ночного пребывания на Ваупшасова для людей без определённого места жительства готов к зимнему периоду

Новости Беларуси. Тепло и уют для каждого. Дом ночного пребывания для людей без определённого места жительства готов к зиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Тепло и уют для каждого. Дом ночного пребывания для людей без определённого места жительства готов к зиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Во всех комнатах утеплили окна, где нужно – заменили. Сейчас здесь – несколько десятков человек. Для каждого – бесплатное питание, медицинское обслуживание и новая одежда. Любому могут помочь с восстановлением документов и даже с устройством на работу.
Сергей Архипов:
Я не мог устроиться на работу. У меня не было трудовой книжки. А здесь меня взяли на работу.
Павел Золотухин, директор ГУ «Дом ночного пребывания лиц без определённого места жительства»:
У нас дом открытого типа. Все люди без определённого места жительства и люди, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации, не получат отказа в помощи.