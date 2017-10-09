Дом ночного пребывания на Ваупшасова для людей без определённого места жительства готов к зимнему периоду

Новости Беларуси. Тепло и уют для каждого. Дом ночного пребывания для людей без определённого места жительства готов к зиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во всех комнатах утеплили окна, где нужно – заменили. Сейчас здесь – несколько десятков человек. Для каждого – бесплатное питание, медицинское обслуживание и новая одежда. Любому могут помочь с восстановлением документов и даже с устройством на работу.

Сергей Архипов:

Я не мог устроиться на работу. У меня не было трудовой книжки. А здесь меня взяли на работу.