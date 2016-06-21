Делегаты ВНС прибывают в Минск: традиционную памятную фотографию первыми сделали столичные участники форума

Новости Беларуси. Минск встречает делегатов пятого Всебелорусского народного собрания. Первая точка на пути представителей регионов – Октябрьская площадь. Традиционную памятную фотографию первыми сделали столичные участники форума. Автобусы с участниками из каждого уголка страны ко Дворцу Республики прибывают буквально каждые полчаса.

Также сегодня делегаты посетят музей истории Великой Отечественной войны. Представители трудовых коллективов получили возможность не только познакомиться с коллегами со всей страны, но и в неформальной обстановке обсудить предстоящий большой диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Тюха, начальник цеха свинокомплекса ЗАО «Клевица»:

Мне важно, как страна живет, как будущее будем строить. Хочется, чтобы нашим детям жить в нашей стране было хорошо и комфортно. Единственная возможность, где вся республика может говорить о своих проблемах. И я уверена, что это будет услышано и что-то изменено в лучшую сторону. Всегда одна голова хорошо, а две лучше. Советоваться друг с другом, что-то внедрять, чем-то похвастаться. У вас так, а у нас так.

Вадим Щеглов, главный редактор газеты «Бобруйскае жыццё»:

Очень радует, что мне, как представителю молодого поколения, отдельно выделена в этой части молодежь. Молодежь – это двигатель прогресса, и в строительстве новой инновационной экономике молодежь играет решающую роль, и государство обращает на это пристальное внимание. Это не может не радовать. Развитие нашей культуры и информатизации общества.

Всего в форуме примет участие 2,5 тысячи белорусов. Во время открытия пятого Всебелорусского народного собрания выступит Президент. Ожидается, что Александр Лукашенко подведёт итоги и обозначит перспективы социально-экономического развития страны, проблемные вопросы и пути их решения. Речь также пойдет о внешней политике, выстраивании партнерских отношений с различными странами и интеграционными объединениями с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.