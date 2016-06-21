В Брестской крепости 22 июня реконструируют события 41-го года: 560 участников из Европы, Америки и Азии

Новости Беларуси. 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны посвящается. Брест принимает уже 6-ой по счету международный военно-исторический фестиваль.

Старт ему был дан 21 июня торжественным парадом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А завтра на территории Брестской крепости развернется масштабная театрализованная реконструкция начала войны, которая в этом году соберет рекордное число участников

560 реконструкторов не только из Беларуси и ближнего зарубежья, но также из Франции, США, Японии и других далеких стран. Интерес к военно-историческому фестивалю в Бресте дорос до мировых масштабов. Оказаться на земле Цитадели в этот знаковый день многие из них сочли за честь.

Дубрин Добрев, председатель военно-исторического клуба (Болгария):

Сюда место является как плацдарм в войну добра и зла.

Леонид Бондарь, командир стрелкового взвода киевского клуба «Красная звезда» (Украина):

Где были наши деды и прадеды и сложили головы за то, чтобы мы могли мирно жить и оценить тот вклад.

Защита погранзаставы под командованием Кижеватова, пленение майора Гаврилова и фрагменты боев на самой границе – историческая картина, которую воссоздадут ранним утром будет в точности повторять события июня 41-го. Требования к достоверности и деталям как никогда высоки.

Олег Калашников, руководитель воронежского военно-исторического клуба (Россия):

Вот в этом году уже будет какая - никакая, но авиация, в прошлом году в первый раз вышли танки.

Памятные мероприятия начались уже сегодня. После шествия участников реконструкции «Вторжение» на центральной улице города над Бугом воссоздали атмосферу последнего мирного дня.

Виктор Иванов, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:

Понятно, что офицеры со своими семьями, друзьями, знакомыми, гуляли по улицам Бреста. И никто не предполагал, что через буквально несколько часов начнутся такие страшные события

Основные мероприятия дня памяти жертв Великой Отечественной войны запланированы на раннее утро. На Площади церемониалов состоится митинг-реквием. Вслед за ним в 5:30 тысячи зрителей увидят реконструкцию событий обороны Крепости.