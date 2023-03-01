Девушка в погонах. Поговорили с участковым инспектором о сложностях работы в милиции

4 марта в Беларуси отмечают День милиции, рассказали в программе «Центральный регион». Это праздник тех, кто стоит на страже порядка. Службу люди в погонах несут и днем, и ночью. К делу подходят ответственно, ведь от этого зависит наша с вами безопасность. Сила воли, смелость, отзывчивость и справедливость – далеко не полный список качеств, которые отличают правоохранителей. И если кто-то скажет, что такое непростое и важное дело сугубо мужская прерогатива, конечно, будет не прав. В ряду защитников законных прав и интересов граждан немало женщин, которые порой могут дать фору своим коллегам.

Лилия Филиппова – участковый инспектор Борисовского РУВД. Рабочий день девушки начинается не с чашечки кофе и просмотра ленты Instagram, а с освидетельствования, получения оружия и инструктажа. Все очень серьезно. Работать приходится со сложным контингентом. Каждый день новый вызов. «Пришли в один день в борисовскую милицию». Рассказываем историю создания семьи милиционеров – подробности здесь.

Лилия Филиппова, участковый инспектор Борисовского РУВД:

При заступлении на службу каждый участковый инспектор милиции получает персональное оружие, которое за нами закреплено, видеорегистратор, который также мы получаем в дежурной части, наручники, газ, потом уже идем на инструктаж к начальнику. Ставит задачи, которые мы должны выполнить за текущую смену. График работы у нас разный, мы можем работать с 9:00 до 18:00; если вторые смены, то с 14:00 до 23:00. Но даже сняв форму, ты не перестаешь нести службу. Работаешь 24/7. Любое нарушение не остается незамеченным. В профессии Лилия уже 13 лет. По образованию юрист. В основном участковые всегда на выезде, на первом месте – общение с людьми.

Лилия Филиппова:

По большей части это работа с людьми. Мы проводим проверку по материалам, заявлениям, которые люди написали. Также работа с ранее судимыми, освободившимися из мест лишения свободы, в качестве профилактики и контроля по их месту жительства. Также у нас есть отработка жилого сектора, чтобы быть ближе к людям. Общаться с ними, уточнять, какие у них есть проблемы, которые мы можем решить без того, чтобы они обращались на линию 102. Вопросы разные, в зависимости от того, какие проблемы у людей. У меня на участке в основном многоквартирные дома, чаще всего это шум у соседей, громкая музыка, иногда семейные скандалы. Сегодня по графику посещение так называемых притонов. Жилищ, которые не отличаются чистотой, а их обитатели – трезвостью. Именно там зачастую происходят пьяные дебоши и преступления. Вокруг грязь, горы пустых бутылок, дурной запах, постоянные жалобы от соседей.

Лилия Филиппова:

Сегодня хотелось бы проверить жилище, которое состоит у нас на учете в органах внутренних дел. Там собираются граждане для распития алкогольных напитков, это такое место, где чаще всего происходят правонарушения и преступления. Мы такие квартиры и дома контролируем. Рейды по притонам для милиционеров – дело привычное. Проверяют такие квартиры раз в месяц. А при необходимости чаще.

Лилия Филиппова:

Сейчас мы поднимемся и посмотрим квартиру, которая состоит у нас на учете в РУВД.

– Сколько по городу таких притонов?

– По городу и Борисовскому району у нас таких около 40 жилищ, которые состоят у нас на учете. На моем административном участке четыре таких квартиры. В первую квартиру попасть не удалось, зато смогли пообщаться с соседями. По словам женщины, дома стало спокойнее. Видимо, профилактические работы дают свои плоды.

Лилия Филиппова:

Попасть не смогли, людей сейчас нет дома. При опросе соседей соседка пояснила, что сейчас они не шумят, сильно общественный порядок не нарушают. Конечно, мы надеемся, что профилактическая работа на них действует. Попробуем попасть в другую квартиру, чтобы провести профилактические мероприятия. На следующей точке нас, видимо, уже ждали. Дверь оказалась открыта. В квартире находился сожитель хозяйки, которой дома не оказалось. Бутылок со спиртным также не обнаружили. За неуплату отключены свет и вода. Жильцы пока не трудоустроены. Однако, по словам участковой, в доме стало чище, что не может не радовать.

– С сожительницей скандалите? Конфликты происходят?

– Стараемся не скандалить.

– Соседи не жалуются уже, что у вас люди постоянно ходят?

– Нет. Несмотря на сложность, своей профессией Лилия Филиппова гордится. Более того, в том, что именно женщина работает участковым, видит особые преимущества.