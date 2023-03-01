«Пришли в один день в борисовскую милицию». Рассказываем историю создания семьи милиционеров

4 марта в Беларуси отмечают День милиции, рассказали в программе «Центральный регион». Это праздник тех, кто стоит на страже порядка. Службу люди в погонах несут и днем, и ночью. К делу подходят ответственно, ведь от этого зависит наша с вами безопасность. Работают в Борисовском РУВД и целые семьи. В числе таких Владимир Куксенко и Елена Жуковец. Они познакомились 20 лет назад. Для них это был первый рабочий день в борисовской милиции. Волею судьбы даже их кабинеты оказались рядом. Вначале взаимная симпатия, а после – сильные чувства, соединившие пару на долгие годы. Как признаются супруги, совместить работу и дом – задача отнюдь не простая, но выполнимая.





Владимир Куксенко, начальник штаба Борисовского РУВД:

В августе 2003 года, если быть откровенным, мы даже пришли в один день в борисовскую милицию, тогда это было следственное подразделение и патрульно-постовая служба, но наши кабинеты располагались через стену. Она в то время работала следователем, она была уже офицером к этому времени. Познакомились, сначала были сугубо служебные отношения, которые выражались в просьбах оказать помощь. Когда люди друг другу выражают симпатию, это заканчивается хорошо. Спустя некоторое время мы решили узаконить наши отношения, потом у нас появилась двойня.

Сейчас Владимир Куксенко возглавляет штаб Борисовского РУВД. В системе МВД с 1998 года. И за это время прошел все ступеньки карьерного роста.

Владимир Куксенко:

Я начинал с патрульно-постовой службы, а службу в общем начинал с внутренних войск. Я проходил службу в нашей Краснознаменной бригаде 3214 в течение пяти лет, после этого я перевелся в управление внутренних дел Борисовского райисполкома на должность простого милиционера роты патрульно-постовой службы. То есть я начинал с низов. Впоследствии я проходил обучение в вузах нашего министерства, достиг данной должности. Проходил службу без малого 12 лет в отделе по наркоконтролю управления внутренних дел Борисовского райисполкома, что оставило неизгладимый положительный опыт служебной деятельности в моей жизни. Девушка в погонах. Поговорили с участковым инспектором о сложности работы в милиции – подробности здесь. Супруга Елена Жуковец – старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики. Мечта связать свою жизнь с милицией появилась еще в детстве. Уже в школе девушка определилась с выбором профессии.





Елена Жуковец, старший инспектор Борисовского РУВД:

Я из семьи военного. Мой отец полковник, прошел горячие точки, практически всю войну в Афганистане. У меня с детства эта романтика, отчасти где-то образ отца, пример чести, доблести, отваги, ответственности за свою страну, семью, землю, за мир на земле. Это оказало очень большое влияние на меня, в том числе при выборе профессии. Еще со школьной скамьи мне всегда нравилось что-то связанное с законодательством, с защитой чести, достоинства. Еще в садике, когда я была маленькая, мою маму вызывали, потому что я вступалась за детей, которых обижали другие. К 9 классу, я тогда училась в общеобразовательном лицее города Борисова, у меня было четкое понимание того, кем я хочу быть. Надо еще не забывать о том, на каких фильмах мы росли в советское время: «Место встречи изменить нельзя», «Черный квадрат». Хорошая постановка, хорошая актерская игра, хорошая съемка того, как и каким должен быть милиционер. Это тоже сыграло свою роль.

Основное направление служебной деятельности Елены – обеспечение безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Профилактические беседы, раздача листовок, профакции. Работа проводится масштабная.

Елена Жуковец:

Проводится профилактическая акция «Час пассажира», напоминаем о необходимости соблюдения мер личной имущественной безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Вручение печатной продукции и проведение профбесед – это лишь вершина айсберга того, что делают сотрудники органов внутренних дел для профилактики правонарушений и гибели, травматизма людей на объектах железнодорожного транспорта. Помимо этого, в обязательном порядке проводятся ежемесячные рейды, чтобы выявить правонарушителя, провести профбеседы, вручить листовки, актуализировать, разъяснить. Особенно если речь идет о пожилых и престарелых гражданах, людях с явными признаками инвалидности или несовершеннолетних. То есть те, которые в силу возраста или психоэмоционального состояния не всегда понимают всю опасность того, если они будут нарушать меры личной безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Несмотря на плотный график, пара находит время для совместного отдыха с детьми. Воспитывают супруги двойняшек. Говорят, дочь и сын дают новые силы, помогают становиться лучше и двигаться вперед.