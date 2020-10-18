«Девочку мы ждали очень долго». Посмотрите, как белорусская семья воспитывает сразу семеро детей

Новости Беларуси. В этой большой семье очень долго ждали дочку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анна Линкевич, многодетная мама:

Когда родилась девочка, я очень сильно плакала, потому что мы ждали ее, была уже шестая беременность, шестой ребенок. Девочку мы ждали очень долго, потому что сверху – пять мальчишек, для меня это был высший пилотаж. Когда родилась девочка – это непередаваемые чувства.

Сейчас у Анны Линкевич две дочери и пятеро сыновей. Старший Владимир уже работает. В их большой семье один за всех и все за одного.

Анна Линкевич:

Подход в многодетной семье сам по себе образуется, потому что когда всего много – работы, уборки, готовки, вопросов – они вынуждены быть самостоятельными с детства. Потому что если ты не будешь самостоятельным, то ничего не достигнешь. Надо стремиться. Антистрессовая терапия у нас с детства, потому что они стараются сами. Вынуждены, потому что это большая семья. Они побеждают свое эго, учатся уступать, дружить.

Глава семьи – настоятель храма в Воложинском районе. Стремление делать добрые дела, уважать старших и приходить друг другу на помощь своим детям отец Сергий прививает с ранних лет.

Протоиерей Сергий Линкевич, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы аг. Городьки:

Она очень хорошая, ответственная, всегда старается ради детей, ради меня, чтобы в семье был всегда порядок, чтобы всем было удобно, уютно.