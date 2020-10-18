Прямой эфир

«Девочку мы ждали очень долго». Посмотрите, как белорусская семья воспитывает сразу семеро детей

18 октября 2020 20:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В этой большой семье очень долго ждали дочку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Девочку мы ждали очень долго». Посмотрите, как белорусская семья воспитывает сразу семеро детей-1

Анна Линкевич, многодетная мама:
Когда родилась девочка, я очень сильно плакала, потому что мы ждали ее, была уже шестая беременность, шестой ребенок. Девочку мы ждали очень долго, потому что сверху пять мальчишек, для меня это был высший пилотаж. Когда родилась девочка это непередаваемые чувства.

«Девочку мы ждали очень долго». Посмотрите, как белорусская семья воспитывает сразу семеро детей-4

Сейчас у Анны Линкевич две дочери и пятеро сыновей. Старший Владимир уже работает. В их большой семье один за всех и все за одного.

«Девочку мы ждали очень долго». Посмотрите, как белорусская семья воспитывает сразу семеро детей-7

Анна Линкевич:
Подход в многодетной семье сам по себе образуется, потому что когда всего много работы, уборки, готовки, вопросов они вынуждены быть самостоятельными с детства. Потому что если ты не будешь самостоятельным, то ничего не достигнешь. Надо стремиться. Антистрессовая терапия у нас с детства, потому что они стараются сами. Вынуждены, потому что это большая семья. Они побеждают свое эго, учатся уступать, дружить.

«Девочку мы ждали очень долго». Посмотрите, как белорусская семья воспитывает сразу семеро детей-10

Глава семьи – настоятель храма в Воложинском районе. Стремление делать добрые дела, уважать старших и приходить друг другу на помощь своим детям отец Сергий прививает с ранних лет.

«Девочку мы ждали очень долго». Посмотрите, как белорусская семья воспитывает сразу семеро детей-13

Протоиерей Сергий Линкевич, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы аг. Городьки:
Она очень хорошая, ответственная, всегда старается ради детей, ради меня, чтобы в семье был всегда порядок, чтобы всем было удобно, уютно.

«Девочку мы ждали очень долго». Посмотрите, как белорусская семья воспитывает сразу семеро детей-16

У каждого из ребят есть занятие по душе. Старшие сыновья увлекаются автомобилями, Василий любит спорт, а Варвара  пение. Мама же помогает каждому развивать таланты. Потому лучший подарок для нее музыкальный.

В семье – одни девчонки. Как белорусская пара воспитывает тройняшек (читать далее).

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Анна Линкевич # Сергий Линкевич # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«70 евро за тонну». В Кличевском лесхозе рассказали о прибыльном производстве пеллет
18 октября 2020 19:57

«70 евро за тонну». В Кличевском лесхозе рассказали о прибыльном производстве пеллет

В семье – одни девчонки. Как белорусская пара воспитывает тройняшек
18 октября 2020 19:55

В семье – одни девчонки. Как белорусская пара воспитывает тройняшек

Прошла через беспокойства родных и врачей. Трёхкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчёк рассказала о материнстве
18 октября 2020 19:44

Прошла через беспокойства родных и врачей. Трёхкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчёк рассказала о материнстве