«70 евро за тонну». В Кличевском лесхозе рассказали о прибыльном производстве пеллет

Новости Беларуси. Всего в Кличевском лесхозе работает три с половиной сотни человек. Почти половина из них – в промышленности. Средняя зарплата работников превышает 1 000 рублей. Летом 2020-го в лесхозе освоили производство пеллет. Новая площадка – удачное решение, чтобы отходы превратить в доходы. Общая стоимость проекта больше 6 миллионов рублей. Окупится он по планам за пять лет. Еще один плюс – 12 новых рабочих мест, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Павел Юрковец, мастер цеха по производству топливных пеллет Кличевского лесхоза: Преимущество пеллетного завода в том, что все сырье, которое невостребовано, в том числе и продукция, которая остается после лесопиления, перерабатывается и из этого получается пеллет. Раньше это были просто опилки, а сегодня это 70 евро за тонну.

Строили новый цех за счет лесхоза. Польское оборудование взяли в лизинг. В первые месяцы работы успели получить сертификат европейского качества, и теперь каждый день на экспорт в Западную Европу отсюда отправляются 50 тонн готовой продукции. Кстати, только в 2019 году Кличевский лесхоз заработал на внешних рынках более 2 миллионов долларов.

Михаил Солтан, оператор автоматических линий Кличевского лесхоза:

Мы из мелкотоварной древесины производим продукцию на экспорт. Вырабатываем оцилиндровочные изделия. Оборудование новое, высокоточечное. И отношение к людям изменилось. Комфортно. Бытовка оборудована, тепло. Нормально работается. У меня семья, двое сыновей. Я переживаю за их будущее, за свое будущее. Это меня очень волнует. И я хочу, чтобы страна наша была стабильной, чтобы мы жили спокойно, в мире.

Почти половину земель Кличевского района занимают леса. У местного лесхоза дела идут только в гору. Люди работают, строят планы на будущее. И, несмотря на все трудности извне, говорят, что в трех соснах не заблудятся.