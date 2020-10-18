Прошла через беспокойства родных и врачей. Трёхкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчёк рассказала о материнстве

Новости Беларуси. Три разные истории. В первой – мама и семь ее детишек, рожденных в разные годы. Во второй – мама и тройняшки. В третьей – мама, для которой рождение даже одного ребенка – это победа всей жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Яна Шипко встретилась с семьями, у которых разные ситуации, но одна объединяющая всех сила – сила любви, и нарисовала общий портрет белорусской матери.

Моя жизнь подразделяется на «до» и «после». До травмы и после травмы. И, конечно, разделилась моя жизнь: до рождения ребенка и после.





Жизнь не только разделилась, но и наполнилась новым смыслом. Для трехкратной паралимпийской чемпионки Людмилы Волчёк самое большое счастье – просто быть мамой.

Людмила Волчёк, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр:

Я была очень рада, что это у меня все-таки получилось. Я состоялась как полноценная, нормальная женщина, я родила ребенка. Это моя самая лучшая награда в жизни. Все мои мечтания – это она. Она меня приучает ко всему самому лучшему, мы везде вместе. Когда она находится в деревне, мне выехать куда-то в парк без нее – уже чего-то не хватает. Это моя частичка, я ее очень люблю. Это долгожданный ребенок, мой любимый ребенок.

К радости материнства, тем не менее, примешивалось беспокойство родных и врачей. Но Людмила со свойственной ей решимостью и оптимизмом сложности превратила в преимущества.

Людмила Волчёк:

Вы знаете, у меня столько плюсов оказалось, как ребенок подрастал, что мне не нужно было пользоваться коляской. В полгодика, она когда садилась, я ее садила на коленки, и мы с ней по ступенькам. И что самое главное – когда она пошла потихонечку ходить ножками, я не стояла над ней и не держала ребенка. Она становилась на ножки и держалась за меня. Я ей была такой опорой.

Своей жизни Людмила не мыслит без спорта. В 2001-м 20-летняя бегунья и член олимпийской сборной хотела поправить антенну на крыше общежития, упала. А дальше все пришлось начинать заново в новых реалиях. Но Людмила сумела добиться впечатляющих побед – трижды чемпионка и многократный призер Паралимпиад. Участвовать в чемпионате мира рискнула даже во время беременности, так что лицензию в Лондон завоевала уже вместе с Настенькой. Людмила Волчёк:

Нам всегда надо везде успеть. Я говорю: «Настенька, бегом!» Настенька всегда послушная у меня.

Людмила Волчёк неугомонная: постоянно ставит новые цели и не может без адреналина. Прыгает с парашютом, участвует в триатлонах, катается на горных лыжах. Девятилетняя Настенька от мамы не отстает.