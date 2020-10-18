В семье – одни девчонки. Как белорусская пара воспитывает тройняшек

Новости Беларуси. Ольга и Денис всегда мечтали о большой семье. В одночасье они стали многодетными родителями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Судьба приготовила им настоящий киндер-сюрприз – девочек-тройняшек.
Новости Беларуси. Ольга и Денис всегда мечтали о большой семье. В одночасье они стали многодетными родителями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Судьба приготовила им настоящий киндер-сюрприз – девочек-тройняшек.
Ольга Хадоркина, многодетная мама:
Это было, конечно, очень неожиданно. Всегда с мужем мечтали о большой семье, но когда узнали, что тройня, мы очень обрадовались, безумно были счастливы и про трудности даже не думали. Мы всегда понимали, что у нас все получится и будем растить наших девочек, пусть где-то и сложновато.
Яна Шипко, корреспондент:
А у вас все время так шумно?
Денис Хадоркин:
Нет, только когда снимают.
Ольга Хадоркина:
Шумно, наверное, всегда. Тишины в нашем доме не бывает. Тишина – только когда они в детском садике. Тогда немножко потише.
В воспитании тройни свои плюсы и минусы. Внимания малышки требуют одновременно, зато и поиграть могут друг с дружкой. Девочки появились на свет с разницей всего в минуту. И хотя не близняшки, сестрички-блондинки друг на друга похожи. Родители шутят – различают их по голосу. А если серьезно, у каждой свой характер и темперамент.
Ольга Хадоркина:
Это наша самая младшая, Настенька, она более ручная, всегда: «Мамочка, мамочка». Алианушка – ручная забияка, более шустрая. Она средняя родилась, более спортивная, подвижная девочка. И Ангелина, наша старшая. Она действительно как старшая. Хоть и на одну минутку раньше родилась, но словно на год их старше.
С первого взгляда понятно: родители в своих девочках души не чают. Оба, как говорится, «добрые полицейские».
Ольга Хадоркина:
Иногда бывает: чтобы с ними договориться, надо подарок пообещать, но обязательно купить, потому что они верят, поэтому обязательно сдержать обещание. За хорошее поведение мы всегда поощряем.
Когда в семье одни девчонки, важно позаботиться о нарядах и внешнем виде. Ольга всегда ухоженная и красивая, с идеальной прической и макияжем. А для малышек подбирает яркие образы, непременно одинаковые для всех трех.
Ольга Хадоркина:
Внимание всегда привлекаем к себе, не скрою. Почему-то я сама от этого получаю море позитива, потому что все люди улыбаются.
Глава семьи своими девчонками гордится и надеется на пополнение.
Денис Хадоркин:
Одна из самых лучших мам.
Ольга Хадоркина:
Честно, да?
Денис Хадоркин:
Да. Старается, дети ее любят.
Ольга Хадоркина:
Быть мамой – это самое большое счастье. Иметь маму, быть мамой – это, наверное, самое дорогое, что может быть у женщины. Я горжусь этим статусом. Хотелось бы девочкам все дать, чтобы у них все было: огромную любовь, чтобы они чувствовали поддержку, защиту родителей.
Прошла через беспокойства родных и врачей. Трёхкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчёк рассказала о материнстве (подробности здесь).