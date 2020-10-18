В семье – одни девчонки. Как белорусская пара воспитывает тройняшек

Новости Беларуси. Ольга и Денис всегда мечтали о большой семье. В одночасье они стали многодетными родителями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Судьба приготовила им настоящий киндер-сюрприз – девочек-тройняшек.

Ольга Хадоркина, многодетная мама:

Это было, конечно, очень неожиданно. Всегда с мужем мечтали о большой семье, но когда узнали, что тройня, мы очень обрадовались, безумно были счастливы и про трудности даже не думали. Мы всегда понимали, что у нас все получится и будем растить наших девочек, пусть где-то и сложновато.

Яна Шипко, корреспондент:

А у вас все время так шумно? Денис Хадоркин:

Нет, только когда снимают. Ольга Хадоркина:

Шумно, наверное, всегда. Тишины в нашем доме не бывает. Тишина – только когда они в детском садике. Тогда немножко потише.

В воспитании тройни свои плюсы и минусы. Внимания малышки требуют одновременно, зато и поиграть могут друг с дружкой. Девочки появились на свет с разницей всего в минуту. И хотя не близняшки, сестрички-блондинки друг на друга похожи. Родители шутят – различают их по голосу. А если серьезно, у каждой свой характер и темперамент.

Ольга Хадоркина:

Это наша самая младшая, Настенька, она более ручная, всегда: «Мамочка, мамочка». Алианушка – ручная забияка, более шустрая. Она средняя родилась, более спортивная, подвижная девочка. И Ангелина, наша старшая. Она действительно как старшая. Хоть и на одну минутку раньше родилась, но словно на год их старше. С первого взгляда понятно: родители в своих девочках души не чают. Оба, как говорится, «добрые полицейские».

Ольга Хадоркина:

Иногда бывает: чтобы с ними договориться, надо подарок пообещать, но обязательно купить, потому что они верят, поэтому обязательно сдержать обещание. За хорошее поведение мы всегда поощряем.

Когда в семье одни девчонки, важно позаботиться о нарядах и внешнем виде. Ольга всегда ухоженная и красивая, с идеальной прической и макияжем. А для малышек подбирает яркие образы, непременно одинаковые для всех трех. Ольга Хадоркина:

Внимание всегда привлекаем к себе, не скрою. Почему-то я сама от этого получаю море позитива, потому что все люди улыбаются. Глава семьи своими девчонками гордится и надеется на пополнение.

Денис Хадоркин:

Одна из самых лучших мам. Ольга Хадоркина:

Честно, да? Денис Хадоркин:

Да. Старается, дети ее любят.