Прямой эфир

В семье – одни девчонки. Как белорусская пара воспитывает тройняшек

18 октября 2020 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ольга и Денис всегда мечтали о большой семье. В одночасье они стали многодетными родителями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Судьба приготовила им настоящий киндер-сюрприз  девочек-тройняшек.

В семье – одни девчонки. Как белорусская пара воспитывает тройняшек-1

Ольга Хадоркина, многодетная мама:
Это было, конечно, очень неожиданно. Всегда с мужем мечтали о большой семье, но когда узнали, что тройня, мы очень обрадовались, безумно были счастливы и про трудности даже не думали. Мы всегда понимали, что у нас все получится и будем растить наших девочек, пусть где-то и сложновато.

В семье – одни девчонки. Как белорусская пара воспитывает тройняшек-4

Яна Шипко, корреспондент:
А у вас все время так шумно?

Денис Хадоркин:
Нет, только когда снимают.

Ольга Хадоркина:
Шумно, наверное, всегда. Тишины в нашем доме не бывает. Тишина только когда они в детском садике. Тогда немножко потише.

В семье – одни девчонки. Как белорусская пара воспитывает тройняшек-7

В воспитании тройни свои плюсы и минусы. Внимания малышки требуют одновременно, зато и поиграть могут друг с дружкой. Девочки появились на свет с разницей всего в минуту. И хотя не близняшки, сестрички-блондинки друг на друга похожи. Родители шутят различают их по голосу. А если серьезно, у каждой свой характер и темперамент.

В семье – одни девчонки. Как белорусская пара воспитывает тройняшек-10

Ольга Хадоркина:
Это наша самая младшая, Настенька, она более ручная, всегда: «Мамочка, мамочка». Алианушка ручная забияка, более шустрая. Она средняя родилась, более спортивная, подвижная девочка. И Ангелина, наша старшая. Она действительно как старшая. Хоть и на одну минутку раньше родилась, но словно на год их старше.

С первого взгляда понятно: родители в своих девочках души не чают. Оба, как говорится, «добрые полицейские».

В семье – одни девчонки. Как белорусская пара воспитывает тройняшек-13

Ольга Хадоркина:
Иногда бывает: чтобы с ними договориться, надо подарок пообещать, но обязательно купить, потому что они верят, поэтому обязательно сдержать обещание. За хорошее поведение мы всегда поощряем.

В семье – одни девчонки. Как белорусская пара воспитывает тройняшек-16

Когда в семье одни девчонки, важно позаботиться о нарядах и внешнем виде. Ольга всегда ухоженная и красивая, с идеальной прической и макияжем. А для малышек подбирает яркие образы, непременно одинаковые для всех трех.

Ольга Хадоркина:
Внимание всегда привлекаем к себе, не скрою. Почему-то я сама от этого получаю море позитива, потому что все люди улыбаются.

Глава семьи своими девчонками гордится и надеется на пополнение.

В семье – одни девчонки. Как белорусская пара воспитывает тройняшек-19

Денис Хадоркин:
Одна из самых лучших мам.

Ольга Хадоркина:
Честно, да?

Денис Хадоркин:
Да. Старается, дети ее любят.

В семье – одни девчонки. Как белорусская пара воспитывает тройняшек-22

Ольга Хадоркина:
Быть мамой это самое большое счастье. Иметь маму, быть мамой это, наверное, самое дорогое, что может быть у женщины. Я горжусь этим статусом. Хотелось бы девочкам все дать, чтобы у них все было: огромную любовь, чтобы они чувствовали поддержку, защиту родителей.

Прошла через беспокойства родных и врачей. Трёхкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчёк рассказала о материнстве (подробности здесь).

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Ольга Хадоркина # Денис Хадоркин # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прошла через беспокойства родных и врачей. Трёхкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчёк рассказала о материнстве
18 октября 2020 19:44

Прошла через беспокойства родных и врачей. Трёхкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчёк рассказала о материнстве

«Нас волнует то, что творит молодёжь». Что говорит сотрудник Кличевского лесничества об акциях протеста в стране
18 октября 2020 19:41

«Нас волнует то, что творит молодёжь». Что говорит сотрудник Кличевского лесничества об акциях протеста в стране

«Зелень радует глаз». Как восстанавливают вырубленные леса
18 октября 2020 19:34

«Зелень радует глаз». Как восстанавливают вырубленные леса