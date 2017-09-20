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Детские сады в Беларуси смогут открывать платные группы

20 сентября 2017 06:55
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Новости Беларуси. Это предусматривает проект нового Кодекса об образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детские сады в Беларуси смогут открывать платные группы-1

Как пояснили специалисты, такая необходимость продиктована обращениями с подобной просьбой самих родителей и детских садов. После изучения международного опыта с такой         инициативой эксперты вышли уже на законодательный уровень.

Что касается стоимости посещения платных групп, представители Минобразования уточнили, что она будет зависеть от многих факторов, но существенно ниже, чем у частника.

Детские сады в Беларуси смогут открывать платные группы-4

# общество # Фотофакт # Детские сады в Беларуси

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