Детские сады в Беларуси смогут открывать платные группы

Новости Беларуси. Это предусматривает проект нового Кодекса об образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Это предусматривает проект нового Кодекса об образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как пояснили специалисты, такая необходимость продиктована обращениями с подобной просьбой самих родителей и детских садов. После изучения международного опыта с такой инициативой эксперты вышли уже на законодательный уровень.
Что касается стоимости посещения платных групп, представители Минобразования уточнили, что она будет зависеть от многих факторов, но существенно ниже, чем у частника.