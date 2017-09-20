Детские сады в Беларуси смогут открывать платные группы

Новости Беларуси. Это предусматривает проект нового Кодекса об образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пояснили специалисты, такая необходимость продиктована обращениями с подобной просьбой самих родителей и детских садов. После изучения международного опыта с такой инициативой эксперты вышли уже на законодательный уровень.