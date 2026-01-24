Орбан обвинил Киев во вмешательстве в выборы Венгрии

Киев открыто вмешивается в предстоящие парламентские выборы в Венгрии и прикладывает усилия для смены правительства страны. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет ТАСС.

Венгерский политик пояснил, что цель Киева – получение финансирования и быстрое вступление в ЕС.

Орбан также напомнил, что как страна-участница Европейского союза Венгрия может ответить «нет». «Мы не хотим, чтобы деньги венгерских семей направлялись в Украину», а страну втянули в войну, указал он.

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