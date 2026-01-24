Прямой эфир

Совет мира: как это будет работать? Разберёмся в ток-шоу «Мнения»

24 января 2026 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. 

Новому миру нужны новые правила? 

Совет мира: как это будет работать? Разберёмся в ток-шоу «Мнения»-2

Евгений Шмидт, депутат Бундестага 20-го созыва (2021-2025), член партии «Альтернатива для Германии»:
Прав Трамп в том, что ООН погрязла в бюрократии, погрязла в говорильни.

Совет мира: как это будет работать? Разберёмся в ток-шоу «Мнения»-4

Турал Керимов, советник генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», журналист-международник:
Совет Безопасности ООН – это полностью парализованная структура, которая в нынешнем виде продолжать свою деятельность не может. 

Совет мира: как это будет работать? 

Совет мира: как это будет работать? Разберёмся в ток-шоу «Мнения»-6

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Почему такой интерес к Республике Беларусь, к ее руководителю со стороны мирового сообщества? У нас очень интересный опыт. 

Совет мира: как это будет работать? Разберёмся в ток-шоу «Мнения»-8

Ральф Боссхард, специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке:
У Трампа уже в прошлом было неплохое отношение с Лукашенко. Я это очень приветствую.

Евгений Шмидт:
Трамп видит налаживание отношений с Россией в призме конфликта на Украине именно с участием Беларуси. Поэтому Трамп и включает Беларусь именно в эту новую организацию.

Совет мира: как это будет работать? Разберёмся в ток-шоу «Мнения»-10

Турал Керимов:
В случае Минска, на мой взгляд, это очевидное признание успеха. Спорить с этим достаточно сложно, потому что аргументации практически нет.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 25 января, в 22:00 на «РТР-Беларусь». 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Вольфович: обстановка в мире предъявляет особое требование к боевой готовности воинских частей
24 января 2026 10:51

Вольфович: обстановка в мире предъявляет особое требование к боевой готовности воинских частей

На публичной кадастровой карте Беларуси обновили данные о памятниках Великой Отечественной войны
24 января 2026 08:18

На публичной кадастровой карте Беларуси обновили данные о памятниках Великой Отечественной войны

«Время действовать»! Более 400 работников предприятий приняли участие в молодёжном форуме в Гродно
24 января 2026 08:06

«Время действовать»! Более 400 работников предприятий приняли участие в молодёжном форуме в Гродно