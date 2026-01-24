Совет мира: как это будет работать? Разберёмся в ток-шоу «Мнения»

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Евгений Шмидт, депутат Бундестага 20-го созыва (2021-2025), член партии «Альтернатива для Германии»: Прав Трамп в том, что ООН погрязла в бюрократии, погрязла в говорильни.

Совет мира: как это будет работать?

Турал Керимов, советник генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», журналист-международник: Совет Безопасности ООН – это полностью парализованная структура, которая в нынешнем виде продолжать свою деятельность не может.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Почему такой интерес к Республике Беларусь, к ее руководителю со стороны мирового сообщества? У нас очень интересный опыт.

Ральф Боссхард, специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке:

У Трампа уже в прошлом было неплохое отношение с Лукашенко. Я это очень приветствую.

Евгений Шмидт:

Трамп видит налаживание отношений с Россией в призме конфликта на Украине именно с участием Беларуси. Поэтому Трамп и включает Беларусь именно в эту новую организацию.