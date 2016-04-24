Детская мода: взрослые законы с яркими цветами и долей непосредственности

Юлия Крепчук, корреспондент:

Детская мода развивается по взрослым законам: сезонные коллекции, показы, многочисленные фотосессии. Сегодня все больше и больше дизайнеров обращаются к детскому кутюру.

Современный ребенок – такой же участник общественных событий, как и его родители. Поэтому выглядеть он должен соответственно. Икона стиля Коко Шанель говорила: «Быть уникальным – значит быть ни на кого не похожим». Родители с раннего детства стараются привить хороший вкус, воспитать индивидуальность.

Стремление быть семьей в одном стиле породило большой спрос на детский кутюр.

Оксана Кавецкая, куратор показов детской моды:

Когда ты покупаешь у дизайнера, ты имеешь возможность быть индивидуальным, ты имеешь возможность развивать у своего ребенка вкус. И они действительно могут дать нашим детям, белорусским, то качество, то удобство, тот комфорт, которого недостает иногда в магазинах, который не дает импортная одежда. Не всегда импортная одежда бывает высококачественной.

Ежегодная неделя моды объединили на одной площадке десятки отечественных и приглашенных дизайнеров. У каждого свой уникальный взгляд на детский гардероб. Так, кутюрье Вероника Канашевич привнесла на главный подиум страны весну, солнце и бурю позитивных эмоций. В новой коллекции сохранился узнаваемый стиль художника, а главный акцент сделан на цвет.

Адриана, модель:

Платье красивое, яркое, праздничное. Когда я пою, одеваю вот это платье. У меня есть песня, под эту песню шилось вот это платье.

Кративный взгляд на детскую одежду для всех случаев жизни показал дизайнерский союз из Петербурга. В своей мексиканской истории художники экспериментировали с цветом и этникой. Творческий дуэт и далее планирует работать в этом стиле.

Светлана Серегина, дизайнер, Санкт-Петербург:

Сейчас в моде интересны миксты. Мы привезли эту коллекцию и хотим показать, что детки от мала до велика вполне, также наравне со взрослыми, могут быть очень модными, современными. Также очень многие нас спрашивают, почему мы используем черный цвет. Я считаю, что это не страшно для детей, потому что мы разбавляем модными яркими красками.

Неделя моды – площадка для открытий и экспериментов. Так, впервые попробовала себя в детском кутюре дизайнер Мария Скорина. В своей дебютной коллекции она соединила две противоположности – теплые ткани и легкое кружево, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Мария Скорина, дизайнер:

Мне кажется, что дети всегда хотят быть похожими на мам, сестер старших, девушек с подиума. Я решила оставить эту женственность для детей, чтобы они почувствовали себя маленькими принцессами, но в то же время осталась непосредственность.

Профессиональные модели демонстрировали на показах не только одежду, но и очаровательные улыбки, талант и недюжинное терпение. За всей этой красотой стоят недетские нагрузки: более четырех часов на подготовку, макияж, прическа, репетиции, далее – показы коллекций и фотосессии.

Виктория Вайтович, педагог дефиле:

Безусловно, нужна подготовка. Они сначала приходят обучаться и постепенно привыкают к таким нагрузкам. Но главное – их желание. И как правило большущий праздник, много положительных эмоций их держат. И они могут выдерживать такие долгие съемки, показы, подготовки.