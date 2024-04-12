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Почти 2,4 тыс. фур застряли на въезде в Литву и Латвию

12 апреля 2024 10:38
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На въезде в сопредельные страны ЕС застряли почти 2 400 фур. Свыше 1,5 тысячи грузовиков простаивают перед литовскими погранпереходами. Наиболее загруженным пунктом остается «Мядининкай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 2,4 тыс. фур застряли на въезде в Литву и Латвию-1

С начала недели контрольные службы оформили всего 72 большегруза, вместо 500 возможных. Вполсилы работают и в «Шальчининкае» с понедельника пропустили 47 % грузовиков. Схожая ситуация и на латвийском направлении. В ожидании проезда перед единственным действующим погранпереходом простаивают свыше 800 фур. Неохотно в ЕС пропускают и легковушки. На въезде в Литву и Польшу скопилось без малого 400 авто.

# Очереди на границе Беларуси # общество

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