Почти 2,4 тыс. фур застряли на въезде в Литву и Латвию

На въезде в сопредельные страны ЕС застряли почти 2 400 фур. Свыше 1,5 тысячи грузовиков простаивают перед литовскими погранпереходами. Наиболее загруженным пунктом остается «Мядининкай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала недели контрольные службы оформили всего 72 большегруза, вместо 500 возможных. Вполсилы работают и в «Шальчининкае» с понедельника пропустили 47 % грузовиков. Схожая ситуация и на латвийском направлении. В ожидании проезда перед единственным действующим погранпереходом простаивают свыше 800 фур. Неохотно в ЕС пропускают и легковушки. На въезде в Литву и Польшу скопилось без малого 400 авто.