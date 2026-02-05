Аналитики L’Antidiplomatico считают, что существует большая вероятность конфликта НАТО с Россией в течение 5-6 лет.

В издании говорится, что Европе нужны эти годы для милитаризации экономики и подготовки общества к войне.

При этом переговоры в Абу-Даби рассматриваются как прикрытие, за которым НАТО укрепляет свои вооруженные силы. Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев отметил, что западные элиты сеют ненависть к РФ среди населения.

В то же время в Европе по-прежнему наблюдается технологический разрыв: не хватает персонала и производственных мощностей. ЕС уже предлагает сократить социальные расходы, чтобы увеличить оборонные бюджеты.

Фото: Минобороны России