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L’Antidiplomatico: конфликт НАТО и ЕС наиболее вероятен к 2030 году

05 февраля 2026 11:47
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L’Antidiplomatico: конфликт НАТО и ЕС наиболее вероятен к 2030 году-0

Аналитики L’Antidiplomatico считают, что существует большая вероятность конфликта НАТО с Россией в течение 5-6 лет.

В издании говорится, что Европе нужны эти годы для милитаризации экономики и подготовки общества к войне.

При этом переговоры в Абу-Даби рассматриваются как прикрытие, за которым НАТО укрепляет свои вооруженные силы. Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев отметил, что западные элиты сеют ненависть к РФ среди населения.

В то же время в Европе по-прежнему наблюдается технологический разрыв: не хватает персонала и производственных мощностей. ЕС уже предлагает сократить социальные расходы, чтобы увеличить оборонные бюджеты.

Фото: Минобороны России

# Международная политика # НАТО # Кризис в ЕС # Россия

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