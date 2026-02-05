Белорусские аграрии завершают ремонт техники к весенним работам. До 1 марта все сельхозмашины должны быть готовы к выходу в поле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас основная работа кипит в мастерских на мехдворах. Ремонтом машин стараются заниматься на собственных площадях. С серьезными поломками помогают профильные агросервисы. Так, на предприятии «Козловичи-Агро» Слуцкого района уже готово 90 % парка сельхозмашин. Закупка запчастей, замена деталей и восстановление поврежденных участков – фронт работ большой. Хозяйство обеспечено минеральными удобрениями и семенами.

Денис Карташевич, главный инженер сельхозпредприятия «Козловичи-Агро»:

На посевную кампанию 2026 года у нас будет задействовано 13 энергонасыщенных тракторов, 11 из которых уже прошли капитальный ремонт, 2 – еще в стадии ремонта, но к первой декаде февраля мы их завершим. Также уже подготовлены посевные агрегаты, две комбинированные сеялки для сева кукурузы. Это уже все отремонтировано. В этом году у нас будет сев кукурузы – 2 500, яровых – 250 и сахарной свеклы – 450.

Правильный подход позволяет избежать затрат на обслуживание и дорогостоящий ремонт. Все задачи по подготовке сельхозтехники должны быть выполнены в срок. Несмотря на морозы, в мастерских созданы комфортные условия: в помещениях поддерживается комфортная температура.