В Минской области выявили хищения в организации – ущерб превысил 120 тыс. рублей

Наживались за счет предприятия. В одной из организаций Минской области сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями выявили хищения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники предприятия покупали нужные им товары не из своего кармана. Деньги списывали со счета компании. Ущерб превысил 120 тысяч рублей.

Сергей Витушко, заместитель начальника УБЭП УВД Минского облисполкома:

Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Минщины выявили хищение на предприятии. Установлено – один из руководителей транспортного цеха и ведущий инженер предприятия использовали служебные полномочия для обеспечения личных нужд. Пользуясь своим правом формировать заявки на закупку, в течение последних двух лет они специально заказывали за счет организации дорогостоящие узлы и агрегаты для автомобилей, моторные масла и антифриз. Запчасти подбирались те, что были необходимы лично им. Товар поступал на склад, после чего его практически сразу вывозили за территорию предприятия.

Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.