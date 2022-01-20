Поправки и изменения в Конституцию обсудили на базе БГЭУ. Что интересует сотрудников университета?

Новости Беларуси. Поправки и изменения в Основной закон страны обсудили на базе Белорусского государственного экономического университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На встрече трудовой коллектив и диалоговая группа рассмотрели ряд положений предложенного проекта. Говорили о статусе и задачах Всебелорусского народного собрания, сохранении исторической правды и памяти, а также национальной самобытности и социально-ориентированного государства в условиях рыночной экономики. Подняли и вопросы экологии, защиты окружающей среды.

Сергей Кричевский, д екан факультета В ысшей школы управления и бизнеса Белорусского государственного экономического университета: Диалоговая площадка, я считаю, очень хороший и, наверное, оптимальный формат обсуждения. Вопросы касаются всех аспектов, начиная от внешнеэкономического, геоэкономического, геополитического положения нашей страны в этом быстро меняющемся современном мире.

Елена Петриченко, д екан факультета экономики и менеджмента Белорусского государственного экономического университета: Проведение подобных диалоговых площадок – это как нельзя лучше демонстрация тех демократических основ, на которых строится наше государство. От того, насколько активно и заинтересованно мы будем принимать участие в обсуждении тех изменений и дополнений, которые предлагаются, по сути дела, будет зависеть весь формат нашей будущей жизнедеятельности.

Данила Доброродний, директор Института социально-гуманитарного образования Белорусского государственного экономического университета:

Прежде всего интересует сотрудников университета в первую очередь социальная политика, какие-то гарантии со стороны государства. Вы знаете, среди сотрудников много пенсионеров, которых тоже интересуют вопросы пенсионного обеспечения. Студентов в первую очередь интересует молодежная политика.

Диалоговые площадки – возможность открыто разъяснить суть предлагаемых изменений в Конституцию и при этом услышать мнение каждого.