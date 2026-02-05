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Захарова прокомментировала призыв Эстонии и Латвии к переговорам с РФ

05 февраля 2026 12:18
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Захарова прокомментировала призыв Эстонии и Латвии к переговорам с РФ-0

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление Латвии и Эстонии о необходимости переговоров Евросоюза с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – сказала она РИА Новости.

Ранее премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис предложили назначить специального посланника ЕС для участия в урегулировании в Украине, признав, что Европа запоздала с диалогом.

Идею поддерживают другие лидеры, в том числе лидеры Франции и Италии Эммануэль Макрон и Джорджия Мелони. Одним из возможных претендентов на эту роль называют президента Финляндии Александра Стубба.

Фото: pixabay

# Мария Захарова # Международная политика

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