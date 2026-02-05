В Беларуси в 2026-м планируется отремонтировать более 5 тыс. км автомобильных дорог

В Беларуси в 2026 году планируется отремонтировать более 5 тысяч километров дорог. Из них 1 853 километра – республиканских трасс и 3 338 – местных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпрограмма «Дороги Беларуси» до 2030 года, так же как и предыдущая, направлена на сохранение сети автомагистралей в стране. Цель – поддержание автодорог общего пользования в состоянии, обеспечивающем комфортную жизнь в любой точке страны. Всего до 2030-го в Беларуси планируется отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч километров автомобильных дорог. Это почти в полтора раза больше, чем за прошедшую пятилетку. Такие меры позволят значительно продлить срок службы дорожных покрытий наиболее грузонапряженных участков.