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Высадили туи и заменили мраморную плиту с именами погибших. В посёлке Свирь благоустроили воинское захоронение

20 января 2022 14:52
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Новости Беларуси. На территории Мядельского района находится свыше 50 воинских захоронений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из них более 20 связаны с событиями Великой Отечественной войны. Ежегодно памятные места благоустраивают.  

Высадили туи и заменили мраморную плиту с именами погибших. В посёлке Свирь благоустроили воинское захоронение-1

В поселке Свирь в порядок привели братскую могилу в честь военнослужащих, которые освобождали населенный пункт от немецко-фашистских захватчиков. Местные жители и дорожники заменили мраморную плиту с именами погибших, обновили ограждение и поручни. Высадили туи. Также были смонтированы современные светильники.  

Высадили туи и заменили мраморную плиту с именами погибших. В посёлке Свирь благоустроили воинское захоронение-4

Валентина Субоч, председатель Свирского сельисполкома:  
Местные жители принимали большое участие. Это место очень значимо для нашего поселка. Здесь на 9 Мая, 3 июля у нас проходят митинги с участием школьников, местного населения и наших гостей. Свирская школа поддерживает постоянно порядок, в зимний период очищают снег.  

Высадили туи и заменили мраморную плиту с именами погибших. В посёлке Свирь благоустроили воинское захоронение-7

Только в 2021 году на благоустройство памятников Мядельского района выделили 50 тысяч рублей. Было отремонтировано пять воинских захоронений и одно место воинской славы.  

# Великая Отечественная война # общество # Валентина Субоч # Фотофакт

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