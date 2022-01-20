Высадили туи и заменили мраморную плиту с именами погибших. В посёлке Свирь благоустроили воинское захоронение

Новости Беларуси. На территории Мядельского района находится свыше 50 воинских захоронений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из них более 20 связаны с событиями Великой Отечественной войны. Ежегодно памятные места благоустраивают.

В поселке Свирь в порядок привели братскую могилу в честь военнослужащих, которые освобождали населенный пункт от немецко-фашистских захватчиков. Местные жители и дорожники заменили мраморную плиту с именами погибших, обновили ограждение и поручни. Высадили туи. Также были смонтированы современные светильники.

Валентина Субоч, председатель Свирского сельисполкома:

Местные жители принимали большое участие. Это место очень значимо для нашего поселка. Здесь на 9 Мая, 3 июля у нас проходят митинги с участием школьников, местного населения и наших гостей. Свирская школа поддерживает постоянно порядок, в зимний период очищают снег.