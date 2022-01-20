В 2021 году в Минской области трудоустроены более 40 человек с инвалидностью

Новости Беларуси. За 2021 год в Минской области трудоустроены более 15 тысяч безработных, в том числе 42 человека с инвалидностью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вопросы занятости и создания рабочих мест для людей с ограниченными физическими возможностями обсудили на диалоговой площадке в Молодечно. Тема актуальная. В районе более 1 800 трудоспособных лиц с инвалидностью. Так, в молодечненском филиале предприятия «Светоприбор» создано три новых специализированных рабочих места.

Елена Забавская, начальник отдела комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома»: На территории молодечненского филиала была приобретена и установлена экструзионная линия, которая позволила создать три специализированных рабочих места для лиц с инвалидностью.

Сергей Цырганович, начальник Молодечненского филиала УП «Светоприбор»:

Работа нетяжелая в принципе – укладка готовых изделий в коробки, коробку догружаем. Также шесть машинистов, которые обслуживают экструдер, следят за приготовлением смеси, обслуживание экструдера.

В целом уровень регистрируемой безработицы по Минской области на начало 2022 года составил 0,1 %.