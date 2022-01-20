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В 2021 году в Минской области трудоустроены более 40 человек с инвалидностью

20 января 2022 14:27
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Новости Беларуси. За 2021 год в Минской области трудоустроены более 15 тысяч безработных, в том числе 42 человека с инвалидностью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

В 2021 году в Минской области трудоустроены более 40 человек с инвалидностью-1

Вопросы занятости и создания рабочих мест для людей с ограниченными физическими возможностями обсудили на диалоговой площадке в Молодечно. Тема актуальная. В районе более 1 800 трудоспособных лиц с инвалидностью. Так, в молодечненском филиале предприятия «Светоприбор» создано три новых специализированных рабочих места.  

В 2021 году в Минской области трудоустроены более 40 человек с инвалидностью-4

Елена Забавская, начальник отдела комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома»:  
На территории молодечненского филиала была приобретена и установлена экструзионная линия, которая позволила создать три специализированных рабочих места для лиц с инвалидностью.  

В 2021 году в Минской области трудоустроены более 40 человек с инвалидностью-7

Сергей Цырганович, начальник Молодечненского филиала УП «Светоприбор»:  
Работа нетяжелая в принципе – укладка готовых изделий в коробки, коробку догружаем. Также шесть машинистов, которые обслуживают экструдер, следят за приготовлением смеси, обслуживание экструдера.  

В целом уровень регистрируемой безработицы по Минской области на начало 2022 года составил 0,1 %.  

# Работа в Беларуси # общество # Елена Забавская # Сергей Цырганович # Фотофакт

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