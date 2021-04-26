Что зашифровано в QR-коде и где он применяется?

Начиная с покупки продуктов и заканчивая отслеживанием посылок. Различные штрихкоды прочно вошли в нашу жизнь. Чередующиеся белые и черные полосы – это один из внешних отличительных признаков штрихкодов.
Начиная с покупки продуктов и заканчивая отслеживанием посылок. Различные штрихкоды прочно вошли в нашу жизнь. Чередующиеся белые и черные полосы – это один из внешних отличительных признаков штрихкодов.
Геннадий Волнистый, технический директор государственного научно-производственного предприятия «Центр систем идентификации»:
Они могут быть многослойными, когда один линейный код идет, ниже второй линейный код небольшого размера по высоте. И так до семи уровней. Появились матричные, так называемые двухмерные коды, которые стали, по сути дела, средством хранения большого количества данных в этом коде – не только цифровых, но и алфавитно-цифровых, символов специальных и т. д. Эта цепочка дальше переросла в технологии радиочастотной идентификации, так называемой RFID.
Прикладывая проездной в метро или банковскую карту с чипом, все мы сталкиваемся с автоматической идентификацией больших данных, не замечая этого. Сканеры с инфракрасным излучением не вошли в повседневный обиход, поэтому линейные штрихкоды не используются повсеместно.
Геннадий Волнистый:
Если оптическую камеру взять, то она очень быстро может быть наведена на нужный объект, главное, чтобы она поняла, где объект. Он сконструировал такой QR-код, который имеет форму квадратика, похожую на шахматную доску, туда вписывается очень много данных. И там не только цифровые данные, линейные коды тоже позволяют и алфавитные, и цифровые данные кодировать.
При наведении камеры на такой «шахматный код» открывается сайт или приложение с информацией, зашифрованной в QR-коде. Закодировать в этом маленьком квадрате можно абсолютно все: от исторической справки в музее до квитанции об оплате за проезд.
Геннадий Волнистый:
Мы больше работаем с идентификацией продукции, товаров, создаем системы, которые позволяют обеспечить распознавание объектов в каких-то целях. Например, в целях определения его пищевой или ветеринарно-санитарной безопасности.
В испытательной лаборатории научно-производственного предприятия определяют эксплуатационные характеристики радиочастотных меток, чтобы сравнивать их между собой.
Леонид Лось, ведущий специалист испытательной лаборатории государственного научно-производственного предприятия «Центр систем идентификации»:
Эту дальность работы мы можем легко определить с помощью нашего оборудования для различных мощностей устройства-считывателя для различных объектов, на которые радиочастотные метки наносятся. Метка отдаляется от устройства считывания и при определенном расстоянии контакт с меткой пропадает.
Технологии автоматической идентификации базируются на том, что существуют описания тех объектов, которые необходимо распознать и внешне отличить. Такой вот «вход» в большие данные с мгновенной реакцией.
Геннадий Волнистый:
Нанесение таких кодов при перемещении транспортных средств для того, чтобы в реальном времени видеть и отслеживать объекты, оно ведет к развитию. QR-кодов часто недостаточно, потому что с QR-кодом нужен непосредственно близкий контакт, а вот радиочастотная идентификация, которая позволяет читать объект на расстоянии до 10 или даже до 20 метров.
Это позволяет распознать широкий спектр функций штрихкодов. Маркировка товаров контрольными знаками, реквизиты по оплате, обычный текст и контактные данные и далеко не все. Технологии не стоят на месте, а научно-технический прогресс проникает во все сферы нашей жизни.