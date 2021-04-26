Что зашифровано в QR-коде и где он применяется?

Начиная с покупки продуктов и заканчивая отслеживанием посылок. Различные штрихкоды прочно вошли в нашу жизнь. Чередующиеся белые и черные полосы – это один из внешних отличительных признаков штрихкодов.

Геннадий Волнистый, технический директор государственного научно-производственного предприятия «Центр систем идентификации»:

Они могут быть многослойными, когда один линейный код идет, ниже второй линейный код небольшого размера по высоте. И так до семи уровней. Появились матричные, так называемые двухмерные коды, которые стали, по сути дела, средством хранения большого количества данных в этом коде – не только цифровых, но и алфавитно-цифровых, символов специальных и т. д. Эта цепочка дальше переросла в технологии радиочастотной идентификации, так называемой RFID.

Прикладывая проездной в метро или банковскую карту с чипом, все мы сталкиваемся с автоматической идентификацией больших данных, не замечая этого. Сканеры с инфракрасным излучением не вошли в повседневный обиход, поэтому линейные штрихкоды не используются повсеместно. Геннадий Волнистый:

Если оптическую камеру взять, то она очень быстро может быть наведена на нужный объект, главное, чтобы она поняла, где объект. Он сконструировал такой QR-код, который имеет форму квадратика, похожую на шахматную доску, туда вписывается очень много данных. И там не только цифровые данные, линейные коды тоже позволяют и алфавитные, и цифровые данные кодировать.

При наведении камеры на такой «шахматный код» открывается сайт или приложение с информацией, зашифрованной в QR-коде. Закодировать в этом маленьком квадрате можно абсолютно все: от исторической справки в музее до квитанции об оплате за проезд. Геннадий Волнистый:

Мы больше работаем с идентификацией продукции, товаров, создаем системы, которые позволяют обеспечить распознавание объектов в каких-то целях. Например, в целях определения его пищевой или ветеринарно-санитарной безопасности.

В испытательной лаборатории научно-производственного предприятия определяют эксплуатационные характеристики радиочастотных меток, чтобы сравнивать их между собой. Леонид Лось, ведущий специалист испытательной лаборатории государственного научно-производственного предприятия «Центр систем идентификации»:

Эту дальность работы мы можем легко определить с помощью нашего оборудования для различных мощностей устройства-считывателя для различных объектов, на которые радиочастотные метки наносятся. Метка отдаляется от устройства считывания и при определенном расстоянии контакт с меткой пропадает. Технологии автоматической идентификации базируются на том, что существуют описания тех объектов, которые необходимо распознать и внешне отличить. Такой вот «вход» в большие данные с мгновенной реакцией. Геннадий Волнистый:

Нанесение таких кодов при перемещении транспортных средств для того, чтобы в реальном времени видеть и отслеживать объекты, оно ведет к развитию. QR-кодов часто недостаточно, потому что с QR-кодом нужен непосредственно близкий контакт, а вот радиочастотная идентификация, которая позволяет читать объект на расстоянии до 10 или даже до 20 метров.