Прямой эфир

«Нас объединяет память о тех страшных временах, когда гибли люди». Делегация Брянской области посетила Брестскую крепость

26 апреля 2021 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудничество регионов. Делегация Брянской области прибыла в Брест. Свой визит российские гости начали с памятной церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром они посетили героическую Брестскую крепость.

«Нас объединяет память о тех страшных временах, когда гибли люди». Делегация Брянской области посетила Брестскую крепость-1

Плечом к плечу здесь насмерть стояли люди и не сдавались. Память героев, которые приняли на себя первый удар врага, почтили минутой молчания.

«Нас объединяет память о тех страшных временах, когда гибли люди». Делегация Брянской области посетила Брестскую крепость-4

Для многих участников встречи это посещение Цитадели стало первым.

«Нас объединяет память о тех страшных временах, когда гибли люди». Делегация Брянской области посетила Брестскую крепость-7

Владимир Реунов, заместитель губернатора Брянской области:
То, что делается сейчас, и то, что это место увековечено, и эта память живет в сердцах людей, которые живы благодаря тем людям, которые сложили головы здесь, на этом месте, – это дорогого стоит. Вечная память погибшим. Пока мы их помним, они живы. Нас объединяет память о тех страшных временах, когда гибли люди. И когда мы говорим о дружбе народов России и Беларуси, мы говорим о том, что у нас святое и вечное, – это память о тех людях, которые ушли и которых с нами больше нет, благодаря которым мы живем.

«Нас объединяет память о тех страшных временах, когда гибли люди». Делегация Брянской области посетила Брестскую крепость-10

Делегация Брянской области познакомилась также с музейными экспозициями. Впереди решение деловых вопросов.

«Нас объединяет память о тех страшных временах, когда гибли люди». Делегация Брянской области посетила Брестскую крепость-13

Запланировано посещение ряда предприятий. Интересует гостей также белорусский опыт переработки вторичных ресурсов.

# Беларусь-Россия # общество # Владимир Реунов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Студент о трагедии на Чернобыльской АЭС: «Мы не должны забывать это. Это наша память»
26 апреля 2021 12:08

Студент о трагедии на Чернобыльской АЭС: «Мы не должны забывать это. Это наша память»

Что зашифровано в QR-коде и где он применяется?
26 апреля 2021 11:58

Что зашифровано в QR-коде и где он применяется?

«Снимали грунт и убирали. Приходили в дома, где люди жили, выселяли их». В Минске вспоминают страшные события апреля 1986-го
26 апреля 2021 11:48

«Снимали грунт и убирали. Приходили в дома, где люди жили, выселяли их». В Минске вспоминают страшные события апреля 1986-го