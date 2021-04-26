«Нас объединяет память о тех страшных временах, когда гибли люди». Делегация Брянской области посетила Брестскую крепость

Владимир Реунов, заместитель губернатора Брянской области:

То, что делается сейчас, и то, что это место увековечено, и эта память живет в сердцах людей, которые живы благодаря тем людям, которые сложили головы здесь, на этом месте, – это дорогого стоит. Вечная память погибшим. Пока мы их помним, они живы. Нас объединяет память о тех страшных временах, когда гибли люди. И когда мы говорим о дружбе народов России и Беларуси, мы говорим о том, что у нас святое и вечное, – это память о тех людях, которые ушли и которых с нами больше нет, благодаря которым мы живем.