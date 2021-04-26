«Нас объединяет память о тех страшных временах, когда гибли люди». Делегация Брянской области посетила Брестскую крепость

Новости Беларуси. Сотрудничество регионов. Делегация Брянской области прибыла в Брест. Свой визит российские гости начали с памятной церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром они посетили героическую Брестскую крепость.
Новости Беларуси. Сотрудничество регионов. Делегация Брянской области прибыла в Брест. Свой визит российские гости начали с памятной церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром они посетили героическую Брестскую крепость.
Плечом к плечу здесь насмерть стояли люди и не сдавались. Память героев, которые приняли на себя первый удар врага, почтили минутой молчания.
Для многих участников встречи это посещение Цитадели стало первым.
Владимир Реунов, заместитель губернатора Брянской области:
То, что делается сейчас, и то, что это место увековечено, и эта память живет в сердцах людей, которые живы благодаря тем людям, которые сложили головы здесь, на этом месте, – это дорогого стоит. Вечная память погибшим. Пока мы их помним, они живы. Нас объединяет память о тех страшных временах, когда гибли люди. И когда мы говорим о дружбе народов России и Беларуси, мы говорим о том, что у нас святое и вечное, – это память о тех людях, которые ушли и которых с нами больше нет, благодаря которым мы живем.
Делегация Брянской области познакомилась также с музейными экспозициями. Впереди решение деловых вопросов.
Запланировано посещение ряда предприятий. Интересует гостей также белорусский опыт переработки вторичных ресурсов.