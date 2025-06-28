Прямой эфир

В Беловежской пуще строят Международный научно-исследовательский центр изучения дикой природы

28 июня 2025 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

В Национальном парке «Беловежская пуща» приступили к строительству Международного научно-исследовательского центра изучения дикой природы. Двухэтажный корпус будет включать лаборатории, фонды хранения научных коллекций, конференц-зал, кабинеты ученых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беловежской пуще строят Международный научно-исследовательский центр изучения дикой природы-2

Завершить строительство планируют в следующем году. Открытие центра позволит вывести исследования на новый уровень, углубить знания о богатстве и биоразнообразии уникальной экосистемы, откроет новые горизонты для науки и охраны природы. В планах расширить штат сотрудников благодаря узкой специализации исследований. В привычную экокоманду войдут энтомологи, впервые будет работать миколог – в поле его научного интереса войдут более десяти тысяч видов грибов Беловежской пущи.

В Беловежской пуще строят Международный научно-исследовательский центр изучения дикой природы-4

Антон Кузьмицкий, научный сотрудник, орнитолог Национального парка «Беловежская пуща»:
Международный центр рассчитан для ученых из Беларуси, которые должны вести трансграничные и международные проекты. Ведь экосистема не может быть отделима от других территорий и выступает как один организм, и исследования должны быть более глобальными.

В национальном парке разрабатывают научный план на пять лет с учетом новых направлений исследований. А буквально на днях с помощью фотоловушек, которые расположены в лесу, были получены уникальные кадры, запечатлевшие жизнь ночных обитателей векового леса – барсуков.

Такой видеоконтент помогает ученым лучше понять повадки и образ жизни этих скрытных животных.

# Беловежская пуща # Национальный парк «Беловежская пуща»

Другие новости рубрики

Все новости
Имя Михаила Бирюлина присвоено одной из школ Витебска
28 июня 2025 07:52

Имя Михаила Бирюлина присвоено одной из школ Витебска

Казаков: независимым в этом современном мире можно быть только в союзе
27 июня 2025 19:55

Казаков: независимым в этом современном мире можно быть только в союзе

Казаков о ЕАЭС: Беларусь щедрая не только на продукты, на эмоции, но и щедрая на решения
27 июня 2025 19:17

Казаков о ЕАЭС: Беларусь щедрая не только на продукты, на эмоции, но и щедрая на решения