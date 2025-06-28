Имя Михаила Бирюлина присвоено одной из школ Витебска

С вниманием к прошлому – во имя будущего. Средней школе № 9 Витебска присвоено имя легендарного партизанского комбрига Михаила Бирюлина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественное мероприятие стало важным событием для северного региона и объединило не только школьников, но и руководство района, представителей общественных объединений и горожан. Среди почетных гостей и сын командира 1-й Витебской партизанской бригады Виктор Михайлович.

Виктор Бирюлин: Для меня это важно, что в преддверии Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков происходит такое знаменательное событие для меня.

Виктория Довгаль, директор Витебской средней школы № 9 имени М.Ф. Бирюлина: Для нас большая честь, что школе присвоено имя почетного человека Витебска Михаила Федоровича Бирюлина. Мы очень большое внимание уделяем военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. С нашей помощью подрастающие поколения смогут понять ценность мирного неба над головой.

Школа в Верховье уже десятки лет неразрывно связана с именем Михаила Федоровича. Именно по его инициативе в 60-х годах прошлого века здесь появился музей, посвященный партизанскому движению Витебщины. Экспонаты передал сам Бирюлин. Память сегодня хранят новые поколения белорусов – наследники победителей.

Вероника Филимонова, учитель истории и обществоведения Витебской средней школы № 9 имени М.Ф. Бирюлина:

Наша комната является центром патриотического воспитания для молодежи и детей микрорайона Верховье. Здесь мы еженедельно проводим классные часы, открытые уроки, уроки памяти, встречаемся с ветеранами, встречаемся с людьми, которые нам могут рассказать об истории, в том числе 1-й Витебской партизанской бригады.

Михаил Федорович Бирюлин – один из основателей партизанского движения на Витебщине. Под его командованием в годы войны действовало более шести сотен бойцов. Его партизанская бригада уничтожила около трех тысяч солдат и офицеров противника. Уже в мирное время за боевые заслуги Михаил Бирюлин одним из первых получил звание почетного гражданина города Витебска.