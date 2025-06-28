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Рейтинг правящей партии Польши «Гражданская коалиция» рухнул – опрос

28 июня 2025 07:34
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Политический шторм ожидает Польшу. Согласно последним опросам, рейтинг правящей партии премьера Дональда Туска «Гражданская коалиция» рухнул. Сейчас он составляет чуть более 25 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг правящей партии Польши «Гражданская коалиция» рухнул – опрос-2

По мнению экспертов, резкая потеря доверия к «Гражданской коалиции» связано с поражением Рафала Тшасковского на президентских выборах, который был кандидатом от этой партии. Напомним, что второй этап голосования завершился 2 июня. Тогда победу одержал оппозиционер Кароль Навроцкий от объединения «Право и справедливость». Официально он вступит в должность президента Польши только 6 августа. Однако, несмотря на то, что выборы уже миновали, политическая разрозненность в стране только обострилась. Лагерь Тшасковского требует пересчета голосов, утверждая, что на участках были массовые нарушения. При этом эксперты утверждают, что польское общество не видит разницы между двумя партиями. Люди разочарованы как политикой правящей коалиции, так и новоизбранным президентом.

# Международная политика # Опрос

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