Дети посетят дымовую комнату, поднимутся в воздух на специальном подъемнике: фэст МЧС в Смолевичском районе

Новости Беларуси. На берегу Дубровского водохранилища соберутся и малыши, и взрослые, чтобы в очередной раз вспомнить правила безопасного поведения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сделают это в игровой форме. Так, детям можно будет посетить дымовую комнату, покататься на спасательной лодке, подняться в воздух на специальном подъемнике.

Запланированы также дискотека, шоу Трансформеров и других игрушечных героев, «аквабитва», выступление фокусников и еще много разных развлечений. Все это – бесплатно. Главное, чтобы не подвела погода.