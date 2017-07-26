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Дети посетят дымовую комнату, поднимутся в воздух на специальном подъемнике: фэст МЧС в Смолевичском районе

26 июля 2017 14:58
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Новости Беларуси. На берегу Дубровского водохранилища соберутся и малыши, и взрослые, чтобы в очередной раз вспомнить правила безопасного поведения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сделают это в игровой форме. Так, детям можно будет посетить дымовую комнату, покататься на спасательной лодке, подняться в воздух на специальном подъемнике.

Запланированы также дискотека, шоу Трансформеров и других игрушечных героев, «аквабитва», выступление фокусников и еще много разных развлечений. Все это – бесплатно. Главное, чтобы не подвела погода.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт

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