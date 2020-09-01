«Дети перепугались, родители возмущены». В Могилёве мужчина попытался сорвать школьную линейку

Галина Калинович, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 43 Могилева:

Сегодня 1 сентября. Во всех школах Республики Беларусь прошли торжественные линейки, но наша торжественная линейка была омрачена инцидентом, который произошел именно в тот момент, когда поздравляли первоклассников, поздравляли выпускников с этим праздником. Выскочил мужчина, который выкрикивал такие слова, как «На колени! Я с вами разберусь!». Нам пришлось остановить линейку для того, чтобы его удалить. Но дело в том, что были напуганы дети, были возмущены родители. Это было настолько неуместно. Я работаю очень давно в этой школе, и первый раз за все время такой вот случай произошел. Это выходит за рамки нормального, потому что поведение этого человека неадекватное.