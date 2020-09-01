«Дети перепугались, родители возмущены». В Могилёве мужчина попытался сорвать школьную линейку

Новости Беларуси. В Средней школе № 43 в Могилеве один из жителей города попытался сорвать торжественную линейку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Средней школе № 43 в Могилеве один из жителей города попытался сорвать торжественную линейку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им оказался активист Володар Цурпанов. Мужчина задержан. Во время мероприятия он вел себя агрессивно, выкрикивал оскорбления в адрес руководства школы и не реагировал на испуганных детей. Известно, что ранее Цурпанов попадал в поле зрения правоохранителей за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
Галина Калинович, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 43 Могилева:
Сегодня 1 сентября. Во всех школах Республики Беларусь прошли торжественные линейки, но наша торжественная линейка была омрачена инцидентом, который произошел именно в тот момент, когда поздравляли первоклассников, поздравляли выпускников с этим праздником. Выскочил мужчина, который выкрикивал такие слова, как «На колени! Я с вами разберусь!». Нам пришлось остановить линейку для того, чтобы его удалить. Но дело в том, что были напуганы дети, были возмущены родители. Это было настолько неуместно. Я работаю очень давно в этой школе, и первый раз за все время такой вот случай произошел. Это выходит за рамки нормального, потому что поведение этого человека неадекватное.
Сегодня я привела сына в первый класс на торжественную линейку. Мы долго к этому событию готовились, шли, он очень хотел в школу, радовался, наряжался, с красивым букетом пришли. Но данное мероприятие омрачило поведение некого мужчины, который выскочил с какими-то претензиями, угрозами. Дети перепугались, родители возмущены. Конечно, так не должно быть, особенно на детских мероприятиях в школе.