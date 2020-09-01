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Сергей Лавров о попытках вмешательства ряда стран в ситуацию в Беларуси: «Этого никто и не скрывает»

01 сентября 2020 13:53
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Новости Беларуси. Необходимости в навязчивых посреднических услугах для урегулирования ситуации в Беларуси сегодня нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение во время выступления перед студентами и преподавателями МГИМО высказал министр иностранных дел России.

Сергей Лавров констатировал абсолютно очевидные попытки раскачивать ситуацию в нашей стране извне, а также давления на Беларусь с помощью санкций.

Сергей Лавров о попытках вмешательства ряда стран в ситуацию в Беларуси: «Этого никто и не скрывает»-1

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:  
Попытки раскачивать ситуацию мы видим, собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи, по-моему, перешли уже все грани приличия в требованиях, которые они выдвигают. У нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь.  

Мы убеждены, что белорусский народ имеет все возможности самостоятельно эту проблему решить. Да, есть вопросы, которые необходимо обсуждать, это очевидно. Но пытаться сразу же выступать неким судьей, как это пытаются делать наши западные коллеги, и сразу выносить свои приговоры и еще пытаться исполнять эти приговоры путем введения санкций и прочих угроз, мы считаем недопустимым в современном мире.  

# Беларусь-Россия # общество # Сергей Лавров # Светлана Тихановская # Фотофакт

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