С 1 сентября рассчитаться за проезд с помощью смартфона можно во всём наземном транспорте Минска

Новости Беларуси. С 1 сентября оплатить поездку с помощью смартфона можно во всем наземном транспорте Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Любители инноваций могут воспользоваться сервисом во всех трамваях, автобусах, троллейбусах, а также электробусах. Услуга доступна и во многих маршрутных такси.