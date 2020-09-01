С 1 сентября рассчитаться за проезд с помощью смартфона можно во всём наземном транспорте Минска

Новости Беларуси. С 1 сентября оплатить поездку с помощью смартфона можно во всем наземном транспорте Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. С 1 сентября оплатить поездку с помощью смартфона можно во всем наземном транспорте Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Любители инноваций могут воспользоваться сервисом во всех трамваях, автобусах, троллейбусах, а также электробусах. Услуга доступна и во многих маршрутных такси.
На общественном транспорте столицы система доступна 2 месяца. Начиная с момента ее внедрения, продано более 7500 электронных билетов. Кроме того, более 2500 smart-билетов реализовано на проезд в маршрутных такси.