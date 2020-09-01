Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • «Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года

«Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года

01 сентября 2020 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Родители школьников не поддержали призывы некоторых одиозных Telegram-каналов саботировать начало учебного года и переводить детей на домашнее обучение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года-1

Так, в 61-й средней школе Минска учебный год начался с торжественной встречи первоклассников. На праздник по традиции пришли целыми семьями. Родители не хотят, чтобы их детей использовали во взрослых политических играх.  

«Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года-4

Мы считаем, что 1 сентября – это особенный день для детей. И он должен быть вне политики, вне каких-то событий. Это должен быть праздник для ребенка – первый раз в первый класс. Поэтому идти, конечно, надо – это в, любом случае, праздник. 

«Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года-7

Я поддерживаю сторону мужа, что вне политики все-таки образование. Образование должно быть и никак не должно связываться с нынешней политической ситуацией в стране.  

«Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года-10

Школа вне политики. Мы поддерживаем. Детки должны учиться, а там разберутся сами.  

«Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года-13

Тем более, что это первый класс, и, безусловно, должен быть праздник для детей, как-никак.  

«Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года-16

Я не слышал, чтобы они предлагали бойкотировать школу. Никто не предлагал этого. Я не слышал, вы что-то выдумываете. Сегодня первое сентября – из-за этого не мешайте празднику.  

«Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года-19

Я сама учитель, работаю в самой лучшей гимназии города Минска, и, вы знаете, наши дети приходят к нам уже, и у нас «обнимашки-целовашки»… И настолько дети любят нас, а мы их. Поэтому, я думаю, наша школа будет жить вечно, потому что у нас самые лучшие дети и самые лучшие педагоги.  

# Школы в Беларуси # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С 1 сентября рассчитаться за проезд с помощью смартфона можно во всём наземном транспорте Минска
01 сентября 2020 13:57

С 1 сентября рассчитаться за проезд с помощью смартфона можно во всём наземном транспорте Минска

Сергей Лавров о попытках вмешательства ряда стран в ситуацию в Беларуси: «Этого никто и не скрывает»
01 сентября 2020 13:53

Сергей Лавров о попытках вмешательства ряда стран в ситуацию в Беларуси: «Этого никто и не скрывает»

STEM-центр, бассейн, классы МЧС. Как выглядит новая школа в Каменной Горке
01 сентября 2020 13:48

STEM-центр, бассейн, классы МЧС. Как выглядит новая школа в Каменной Горке