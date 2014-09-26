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Дети нашли кавалерийскую саблю времен войны 1812 года

26 сентября 2014 14:52
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Новости Беларуси. Кавалерийскую саблю времен войны 1812 года обнаружили на Вилейщине. Необычный экспонат случайно отыскали школьники в парке агрогородка Шиловичи. Из-за долгого пребывания в земле оружие было покрыто ржавчиной, но все равно осталась острой.

Кроме сабли дети нашли и ножны для нее. На оружия нашли монограмму с инициалами. Они принадлежали королю Вестфалии и младшему брату Наполеона Бонапарта Жерома, во время войны 1812 года он командовал одной из частей французской армии. Именно через территорию Вилейского района дважды проходили войска. Раритетное оружие передано в музей. После реставрации раритет предоставят на всеобщее обозрение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Археология # Фотофакт

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