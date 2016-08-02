Дети из японской префектуры Фукусима посетили регионы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, в Гомельской области

Новости Беларуси. В Беларусь за надеждой. Регионы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, в Гомельской области посетили дети из японской префектуры Фукусима. Там более пяти лет назад произошла техногенная катастрофа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ребята провели две недели. Они прошли медицинское обследование и оздоровление. Своими глазами гости увидели жизнь на земле 30 лет назад обожженной радиацией. По признанию самих подростков, успехи Беларуси в деле реабилитации территорий – это сильный заряд оптимизма на возрождение и их малой родины в Японии.

Кусуи Фусими, житель города Минамисома (Япония):

Мы посетили Хойникский район. Все, что я там видел, все, чему нас научила эта поездка, я хочу рассказать дома, в Японии, своим родным и друзьям. В будущем я хочу стать политиком и все знания, полученные в Беларуси, я планирую использовать в своей работе, чтобы применить их в моей стране.

Юмико Нисимото, председатель общественной организации (Япония):

Дети не просто увидели, а прочувствовали все, общаясь с местными жителями. Они увидели мирную жизнь, улыбающихся детей. Увидели, что жизнь движется вперед, несмотря ни на что. Благодаря этой поездке у ребят появилась надежда на то, что можно восстановить свою родину.