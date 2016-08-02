Новости Беларуси. День десантников и сил специальных операций отмечают 2 августа в Беларуси. В честь праздника показательные выступления прошли в знаменитой 38-ой десантно-штурмовой бригаде в Бресте. Военные устроили настоящее шоу: впервые показали вальс с зенитками на «Уралах». Были и другие зрелищные моменты. Рукопашный бой с оружием и без, захват и уничтожение вражеского объекта, выступления роты почетного караула и нештатной парашютной команды. Такие умения военных лучше любых слов доказывают, почему ВДВ считают элитой любой армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История этих войск – настоящая летопись героизма, мужества и отваги крылатых гвардейцев, прошедших через жестокие испытания Великой Отечественной, достойно выполнивших воинский долг в Афганистане и других горячих точках.

А вот силы специальных операций – относительно молодой род белорусских войск. Они стоят на защите интересов государства, обеспечивая его безопасность. Особенностью их применения является способность выполнять задачи малыми подразделениями.

Виктор Гулевич, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Сегодня знаменательный день для всех тех, кто носит тельняшку и голубой берет. Когда они в очередной раз могу вспомнить, что могут выполнить любые задачи в любой обстановке. И в очередной раз почувствовать, что девиз десанта «Никто кроме нас» актуален как для старого поколения десантников, так и для современного.