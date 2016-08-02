По сравнению с 2015 годом количество пожаров во время жатвы в Беларуси сократилось на 20%

Новости Беларуси. Количество пожаров во время жатвы в Беларуси значительно сократилось: минус 20% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

Всего в этом сезоне на полях произошло около 50 случаев возгорания. От огня пострадала и техника: 8 комбайнов и тракторов. Сотрудники МЧС проводят мониторинг противопожарной безопасности. Исследовано более 10 тысяч хозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Рафальский, начальник управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Основные причины пожаров – это проявление сил природы (молнии), а также неосторожное обращение с огнем работниками самих предприятий, на что мы постоянно обращаем внимание. В первую очередь на уровень ответственности работающих.