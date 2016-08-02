Башмачки для Дюймовочек и Гулливеров. Обувные дизайнеры: секреты уникальной профессии

Мечтаете о чаровичках, как у царицы? Совсем не обязательно отправляться в сказку! Ваше желание исполнят обувщики.

Сандали из папируса, портянки из медвежьих шкур. Историки полагают, что первая обувь появилась ещё во времена палеолита. Менялось время и мода, а труд обувщиков ценился во все времена.

В наш век технологий это ремесло стало уникальным. Заказчики для сапожных мастеров – главный источник вдохновения. Они способны создать оригинальную пару башмачков и для Дюймовочек, и для Гулливеров: от 25 до 52 размера.

Помочь людям с проблемными ногами исполнить мечту модниц и получить в награду улыбки – дорогого стоит.

Оксана Петраковская будущие ботфорты собирает словно паззлы – в одно мгновение. Опытный мастер кроит из кожи будущие детали для обуви, а затем сшивает их на машинке и собирает верх. Вспоминает, как раньше обували партийную элиту и обожает создавать шедевры для театров и цирка.

Так, недавно сделали краги для спектакля «Клеопатра» в музыкальном театре. Богатая палитра натуральной кожи сегодня позволяет творить чудеса.

Из-под его сапожьего молотка в свет вышли тысячи пар туфель. Вадим Юхновец творит в обувном деле уже 25 лет, и признаётся, что это – его стихия.

И хоть обувь на каждый день лучше выбирать на широком каблуке высотой 2-3 см., а шпильки медики не рекомендуют носить более 3 часов в день, мастера признаются, что белоруски обожают ходить на высоких каблуках.

Поэтому особым спросом пользуются модели на широких и устойчивых каблуках.

Геннадий Иванович Чумоков – «старожил» в обувном ремесле. Рассказывать как менялась мода с 1978 года он может часами. И сам не заметил, как с годами собрал коллекцию миниатюрных башмачков со всего мира: здесь и белорусские лапти и итальянские керамические босоножки. Собственные находки и подарки друзей вдохновляют изучать историю обуви.

Сегодня сапожных мастеров в Беларуси – единицы. Обувщики сетуют, что, если раньше в месяц было 160 заказов, то сейчас – в среднем 30-50. Соперничать с массовым производством, конечно, невозможно, но создавать индивидуальность – всегда в радость. А опытные обувщики достойны того, чтобы передавать азы уникального мастерства другому поколению.