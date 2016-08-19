Дети из шести учреждений и Дома милосердия получили в качестве подарков арбузы с президентской бахчи

Новости Беларуси. Белорусские аграрии завершают уборочную. Урожай собран на девяти из десяти гектаров зернового клина. Осталось обмолотить небольшие поля и помочь собрать новый урожай фермерам и крестьянам на их приусадебных участках. В закромах 6,5 миллионов тонн зерна.

Но, как говорится, ни хлебом единым. Обильные дожди и тепло – благоприятной погода оказалась и для бахчи. На полях резиденции Президента – щедрый урожай арбузов. Они ничем не отличаются от краснодарских плодов, к тому же наши выращены с соблюдением всех экологических требований.

Сегодня собрали 26 тонн. И по традиции новым урожаем Александр Лукашенко поделился с детьми из реабилитационных центров и детских домов.

Как раз к обеду сочные подарки привезли к давним друзьям Президента: в Республиканский детский реабилитационный центр. За 15 лет в этих стенах медицинскую и социальную реабилитацию прошли 15 тысяч ребят с особенностями развития. К слову, сам центр был построен по поручению Александра Лукашенко.

Лилия Мубаракшина, заместитель директора Республиканского детского реабилитационного центра:

Второй год подряд наши дети получают сладкие подарки с бахчи нашего Президента. И я думаю, что эти ребята, которые были сегодня, они были и в прошлом году, и они помнят, как они ели эти вкуснейшие дыни и арбузы, и сегодня тоже ждут, что смогут этим угоститься.

А вот в большой и дружной семье Детского городка Ленинского района столицы полтонны арбузов стали полной неожиданностью. Такому вниманию оказались рады и дети, и воспитатели.

Всего сладкие и полезные подарки от Президента сегодня получили ребята из шести детских учреждений и Дома милосердия.

Оксана Орлова, директор детского городка Ленинского района:

Конечно же, сюрприз получился. Я сама не ожидала, что вдруг сегодня приедут арбузы к нам. Дети тоже не знали, не ждали и не гадали, что такое может случиться. Поэтому, конечно же, замечательный сюрприз.