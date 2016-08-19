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Диета без яблок окончена: 19 августа православные празднуют Яблочный Спас

19 августа 2016 14:44
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Новости Беларуси. Православные 19 августа отмечают один из главных церковных праздников, Преображение Господне. Или, как прижилось в народе, Яблочный Спас. В этот день, по традиции, в храмах проходят праздничные литургии, а верующие освящают садовые плоды. И в первую очередь – яблоки.

Прихожане:
Яблочный спас в народе всегда ценился, потому что это праздник уражая. Фактически, с него начинается период, когда можно употреблять в еду фактически все продукты, которые есть на подворье.

Мой отец на праздники всегда ходил в церкви и освящал яблоки. И я продолжаю его традицию.

До 19 августа многие  верующие соблюдали своеобразную безъяблочную диету.

Принято считать, что именно в этот день на смену лету приходит осенняя пора, а новый урожай фруктов окончательно созревает. Поэтому на яблочный спас православные христиане лакомятся сочными дарами, угощают ими родных и друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Православные в Беларуси

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