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Столичная милиция разыскивает владельца утерянной в метро крупной суммы денег

19 августа 2016 11:26
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Новости Беларуси. Белорусская честность. В Минске разыскивают человека, который лишился крупной суммы денег. Какой именно – правоохранители, по понятным причинам, не называют. Находку в метро обнаружила  минчанка и отдала её сотрудникам милиции.

 

Теперь они ищут рассеянного хозяина банкнот.  Ему остаётся  назвать  место, где именно утеряны деньги,  в чём они упакованы и в какой валюте сумма. По этим приметам сотрудники милиции надеются опознать владельца денежных знаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Деньги

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