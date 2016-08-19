Столичная милиция разыскивает владельца утерянной в метро крупной суммы денег

Новости Беларуси. Белорусская честность. В Минске разыскивают человека, который лишился крупной суммы денег. Какой именно – правоохранители, по понятным причинам, не называют. Находку в метро обнаружила минчанка и отдала её сотрудникам милиции.

Теперь они ищут рассеянного хозяина банкнот. Ему остаётся назвать место, где именно утеряны деньги, в чём они упакованы и в какой валюте сумма. По этим приметам сотрудники милиции надеются опознать владельца денежных знаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.