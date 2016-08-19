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Сергей Жилюк, старший участковый инспектор Минского РУВД: Мне нравится работать с людьми!

19 августа 2016 09:21
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Сергей Иванович работает старшим участковым инспектором уже на протяжении 16 лет. Всех жителей посёлка Гатово он знает буквально по имени, фамилии, месту жительства и работы. Однако не каждого приходится встречать добрым словом.

Среди других обязанностей участкового инспектора – посещение престарелых, а также людей, находящихся на учете.

Словно герой известного советского фильма про деревенского участкового Анискин – Сергей Иванович придерживается определённого правила в своей профессии: строгость, но вместе с тем – справедливость.

# общество # Профессии # Фотофакт # Сергей Жилюк

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