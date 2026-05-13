Около 400 тыс. детей и подростков планируют оздоровиться в белорусских лагерях

Меньше месяца осталось до любимой поры учеников – летних каникул. Многие планируют оздоравливаться в санаториях и лагерях. О путевках позаботились заранее. Их разбирают задолго до поездки.

С каждым годом спрос на такой вид отдыха растет. Этот не стал исключением. До первой смены всего две недели. Подготовка в здравницах идет полным ходом. Среди основных работ – установка новой мебели в корпусах, закупка спортивного инвентаря и озеленение территорий.