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Около 400 тыс. детей и подростков планируют оздоровиться в белорусских лагерях

13 мая 2026 11:15
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Меньше месяца осталось до любимой поры учеников – летних каникул. Многие планируют оздоравливаться в санаториях и лагерях. О путевках позаботились заранее. Их разбирают задолго до поездки. 

С каждым годом спрос на такой вид отдыха растет. Этот не стал исключением. До первой смены всего две недели. Подготовка в здравницах идет полным ходом. Среди основных работ – установка новой мебели в корпусах, закупка спортивного инвентаря и озеленение территорий. 

Около 400 тыс. детей и подростков планируют оздоровиться в белорусских лагерях-2

Андрей Микулич, директор детского оздоровительного лагеря:
На самом финальном этапе подготовка. В этом году, понятное дело, очень сильно повлияли на нас погодные условия, в частности, наша суровая крепкая зима. Поэтому работы по благоустройству у нас начались чуть позже. Больше сил было брошено вначале на корпуса. Но мы все заканчиваем, поэтому у нас уже есть план, как закончить к концу недели работы по благоустройству, по корпусам. На этом ремонтная работа закончится. 

В этом сезоне оздоровиться планируют около 400 тысяч детей и подростков. 

Подробности в видео

# Детские лагеря в Беларуси

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