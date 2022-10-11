Дети из 3-го класса белорусской школы начали учить китайский язык. Впечатлениями поделились ученица и учитель

Новости Беларуси. Узнать культуру Поднебесной и научиться общаться, как на родном. Китайский язык начали изучать в марьиногорской средней школе № 2, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пока это экспериментальный проект, участвуют в нем третьеклассники.

Обучение по традиции начали с тонов. Это уникальный и необычный аспект китайского языка. Они выполняют не только смыслообразующую роль – один и тот же слог, сказанный другим тоном, приобретает новое значение. Это придает китайской речи настоящую мелодичность и ни с чем не сравнимый колорит.