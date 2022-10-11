Дети из 3-го класса белорусской школы начали учить китайский язык. Впечатлениями поделились ученица и учитель
Новости Беларуси. Узнать культуру Поднебесной и научиться общаться, как на родном. Китайский язык начали изучать в марьиногорской средней школе № 2, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пока это экспериментальный проект, участвуют в нем третьеклассники.
Обучение по традиции начали с тонов. Это уникальный и необычный аспект китайского языка. Они выполняют не только смыслообразующую роль – один и тот же слог, сказанный другим тоном, приобретает новое значение. Это придает китайской речи настоящую мелодичность и ни с чем не сравнимый колорит.
София Русецкая, ученица средней школы № 2:
Мы на уроке китайского языка учим тоны, слова, маленькие стихотворения. Китайский мне очень нравится.
Юлиана Медведева, учитель средней школы № 2:
Мы начали с азов – изучение тонов китайского языка. Начали изучать, как читаются правильно слоги, как произносятся слова. Ребята уже могут сказать минимальные фразочки для знакомства, представиться. Изучая китайский язык, который тесно связан с историей и культурой данной страны, ребята изучают и саму страну, ее традиции, обряды, ее необычную религию.
Китайский язык в Минской области в этом учебном году начали изучать более 1 000 учащихся в 27 учреждениях образования, в том числе в Борисовском, Воложинском и Дзержинском районах.