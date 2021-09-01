Митрополит Вениамин помолился об участниках экспедиции «Дорога к святыням»
Новости Беларуси. «Дорога к святыням». От Свято-Духова кафедрального собора Минска 1 сентября отправилась научно-просветительская экспедиция. Традиционно она началась с молитвы о путешествующих, которую совершил митрополит Вениамин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция ежегодно собирает ученых, священнослужителей и творческую интеллигенцию. В 2021 году маршрут пройдет через Барановичский, Ганцевичский, Лунинецкий, Солигорский и Узденский районы и составит 780 км. В каждом из его пунктов участники пронесут Благодатный огонь от Гроба Господня, а также проведут творческие и духовные встречи.
Елизавета Мукасей, участница научно-просветительской экспедиции «Дорога к святыням»:
С желанием проехать по святыням Беларуси, пообщаться в дороге с участниками экспедиции, пообщаться с людьми на местах, поговорить с Господом во время всех этих поездок, Матерью Божией, получить защиту от всего этого для себя, для семьи, для страны. Ожидаю, что везде будут встречать с благоговением святыни, которые в нашей экспедиции, и огонь Благодатный от Гроба Господня и икону Загорье-Столовичскую чудотворную, где будут встречи интересные. Я думаю, что, несмотря на погоду, все будет хорошо.
«Дорога к святыням» – это часть торжеств в честь Дня белорусской письменности. Он пройдет 5 сентября в Копыле и станет конечной точкой научно-просветительской экспедиции.