Митрополит Вениамин помолился об участниках экспедиции «Дорога к святыням»

Акция ежегодно собирает ученых, священнослужителей и творческую интеллигенцию. В 2021 году маршрут пройдет через Барановичский, Ганцевичский, Лунинецкий, Солигорский и Узденский районы и составит 780 км. В каждом из его пунктов участники пронесут Благодатный огонь от Гроба Господня, а также проведут творческие и духовные встречи.

Елизавета Мукасей, участница научно-просветительской экспедиции «Дорога к святыням»:

С желанием проехать по святыням Беларуси, пообщаться в дороге с участниками экспедиции, пообщаться с людьми на местах, поговорить с Господом во время всех этих поездок, Матерью Божией, получить защиту от всего этого для себя, для семьи, для страны. Ожидаю, что везде будут встречать с благоговением святыни, которые в нашей экспедиции, и огонь Благодатный от Гроба Господня и икону Загорье-Столовичскую чудотворную, где будут встречи интересные. Я думаю, что, несмотря на погоду, все будет хорошо.