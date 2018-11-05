Детально и обстоятельно. Представители Администрации Президента провели приём граждан в Столинском районе

Новости Беларуси. Вникать в суть проблем и спорных вопросов продолжают представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и на периферии. Личный прием граждан 5 ноября проводят в Столинском райисполкоме.

На встречу с Игорем Ломоносовым записались 15 человек. В ходе беседы были озвучены проблемы трудоустройства, начисления пенсий, газоснабжения, оборудования остановок для автобусов и другие актуальные вопросы. Почти все прорабатывались на местном уровне, но в то же время требуют более глубокого изучения.

Игорь Ломоносов, заведующий личным приемом Администрации Президента:

Однозначно сказать, что требования гражданина на 100% законны и справедливы, преждевременно. Вопросы сложные. Их надо еще посмотреть не один раз.

Одними из самых популярных стали спорные вопросы землеустройства. В сложной жизненной ситуации оказалась Валентина Олешкевич – она помогает внукам-сиротам. На участке земли, принадлежащем хозяйству, женщина вот уже 18 лет выращивает и продает клубнику. Однако, права пользования наделом пенсионерку хотят лишить.

Валентина Олешкевич, житель деревни Осовая:

Я пришла с просьбой. Не с жалобой, а с просьбой к представителю Администрации. Что я услышала? Услышала я понимание, и мне кажется, что вопрос мой сдвинется с мертвой точки.