«Каждый урок – маленький кирпичик». Как победить на олимпиаде по русскому языку – история школьницы из Минска

Новости Беларуси. Сборная белорусских школьников заняла первое место в олимпиаде Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она прошла в Новосибирске. Диплом первой степени и специальный приз за комплексную работу по русскому языку и литературе завоевала минская гимназистка. Сколько времени требуется на подготовку и что нужно для победы международного уровня – узнавал корреспондент Евгений Поболовец.

После учебы не домой, как все подружки, а проходить тесты по русскому. Каникулы не в компьютерных играх – а читая классику. К победе на международной олимпиаде по русскому языку Ева Михайловская шла несколько лет. С 7 класса вместе со своим преподавателем поэтапно брали сначала районную, затем областную вершины. И вот – главный приз из Новосибирска.

Елена Волчкова, учитель русского языка и литературы высшей категории гимназии №16 г.Минска:

Она усваивает всё легко. Но это внешняя кажущаяся легкость, потому что за всем этим – уроки языки и литературы. Каждый урок – маленький кирпичик, из которого вырастает большое знание русского языка.

Олимпиада по русскому языку – это 186 участников и пять испытаний. Сочинение на тему Ева писала по державинскому «Бессмертию души», затем успешно выполнила комплексную работу. Девушка считает: чтобы хорошо знать русский язык, одних тестовых заданий мало. Чтение «Преступления и наказания» Достоевского, к примеру, и знание языка улучшит, и эмоций в жизнь добавит.

Ева Михайловская, победитель олимпиады по русскому языку и литературе:

Я провожу через себя жизни всех героев, переживаю это как будто на самом деле, и от этого чтение становится очень увлекательным. Погружаюсь в это с головой и очень эмоционально переживаю всё, что там происходит. Неравнодушна Ева и к тому, что не все умеют грамотно писать и говорить. Особенно, когда сталкиваешься с этим при подготовке к конкурсу в повседневной жизни.