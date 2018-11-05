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«Каждый урок – маленький кирпичик». Как победить на олимпиаде по русскому языку – история школьницы из Минска

05 ноября 2018 13:15
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Новости Беларуси. Сборная белорусских школьников заняла первое место в олимпиаде Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она прошла в Новосибирске. Диплом первой степени и специальный приз за комплексную работу по русскому языку и литературе завоевала минская гимназистка.

Сколько времени требуется на подготовку и что нужно для победы международного уровня – узнавал корреспондент Евгений Поболовец.

«Каждый урок – маленький кирпичик». Как победить на олимпиаде по русскому языку – история школьницы из Минска-1

После учебы не домой, как все подружки, а проходить тесты по русскому. Каникулы не в компьютерных играх – а читая классику.

К победе на международной олимпиаде по русскому языку Ева Михайловская шла несколько лет. С 7 класса вместе со своим преподавателем поэтапно брали сначала районную, затем областную вершины. И вот – главный приз из Новосибирска.

«Каждый урок – маленький кирпичик». Как победить на олимпиаде по русскому языку – история школьницы из Минска-4

Елена Волчкова, учитель русского языка и литературы высшей категории гимназии №16 г.Минска:
Она усваивает всё легко. Но это внешняя кажущаяся легкость, потому что за всем этим – уроки языки и литературы. Каждый урок – маленький кирпичик, из которого вырастает большое знание русского языка.

«Каждый урок – маленький кирпичик». Как победить на олимпиаде по русскому языку – история школьницы из Минска-7

«Каждый урок – маленький кирпичик». Как победить на олимпиаде по русскому языку – история школьницы из Минска-9

Олимпиада по русскому языку – это 186 участников и пять испытаний. Сочинение на тему Ева писала по державинскому «Бессмертию души», затем успешно выполнила комплексную работу. Девушка считает: чтобы хорошо знать русский язык, одних тестовых заданий мало. Чтение «Преступления и наказания» Достоевского, к примеру, и знание языка улучшит, и эмоций в жизнь добавит.

«Каждый урок – маленький кирпичик». Как победить на олимпиаде по русскому языку – история школьницы из Минска-12

Ева Михайловская, победитель олимпиады по русскому языку и литературе:
Я провожу через себя жизни всех героев, переживаю это как будто на самом деле, и от этого чтение становится очень увлекательным. Погружаюсь в это с головой и очень эмоционально переживаю всё, что там происходит.

Неравнодушна Ева и к тому, что не все умеют грамотно писать и говорить. Особенно, когда сталкиваешься с этим при подготовке к конкурсу в повседневной жизни.

«Каждый урок – маленький кирпичик». Как победить на олимпиаде по русскому языку – история школьницы из Минска-15

Ева Михайловская:
В поликлинике выписывали справку. Нужно было написать «участвовать в олимпиаде», а написали «учаВствовать».

И твои эмоции?

Было смешно, абсурдно как-то. На олимпиаду пишут справку – и такая ошибка.

Теперь свободного времени больше: можно и «Идиот» Достоевского почитать, и планы на будущее строить.

Ева мечтает быть лингвистом или журналистом. Считает, что в этом ей поможет прекрасное знание не только русского, но и английского и польского языков.

# Школы в Беларуси # общество # Елена Волчкова # Ева Михайловская # Фотофакт

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