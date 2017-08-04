Архитекторы и ландшафтные дизайнеры украшают Марьину Горку оригинальными арт-объектами

Новости Беларуси. Сделай подарок любимому городу. Предприятия и организации Марьиной Горки подключились к архитекторам и ландшафтных дизайнеров, чтобы украсить улицы и парки райцентра. Они не только предлагают интересные идеи, но и сами воплощают их в жизнь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Этим летом город расцвел во всех смыслах. Яркие композиции и арт-объекты буквально на каждом шагу. Оригинальные клумбы с символикой Марьиной Горки придали неповторимый облик одной из центральных улиц. Есть в городе и солнечные часы, и гном, и медведь. Есть и арт-объекты, которые расскажут об истории Марьиной Горки.

Татьяна Силивончик, главный архитектор Пуховичского района:

Арт-объект, который посвящён рождению города Марьина Горка, как поселению, которое будет отмечать и первое упоминание о городе: будет новое место для фото наших граждан и история, которую прочитают и будут знать о месте своём жительстве более конкретные исторические факты. Я думаю, что это понравиться.