Архитекторы и ландшафтные дизайнеры украшают Марьину Горку оригинальными арт-объектами
Новости Беларуси. Сделай подарок любимому городу. Предприятия и организации Марьиной Горки подключились к архитекторам и ландшафтных дизайнеров, чтобы украсить улицы и парки райцентра. Они не только предлагают интересные идеи, но и сами воплощают их в жизнь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Этим летом город расцвел во всех смыслах. Яркие композиции и арт-объекты буквально на каждом шагу. Оригинальные клумбы с символикой Марьиной Горки придали неповторимый облик одной из центральных улиц. Есть в городе и солнечные часы, и гном, и медведь. Есть и арт-объекты, которые расскажут об истории Марьиной Горки.
Татьяна Силивончик, главный архитектор Пуховичского района:
Арт-объект, который посвящён рождению города Марьина Горка, как поселению, которое будет отмечать и первое упоминание о городе: будет новое место для фото наших граждан и история, которую прочитают и будут знать о месте своём жительстве более конкретные исторические факты. Я думаю, что это понравиться.
Одно из последних стильных веяния в ландшафтной моде – травяные скульптуры. Так, недалеко от железной дороги расположился «вечнозеленый» благородный олень. Не исключено, что в ближайшее время у него появится компания.