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7 августа на улице Куйбышева будет восстановлено движение транспорта

04 августа 2017 16:46
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Новости Беларуси. Автобусы вместо асфальтоукладчиков. На улице Куйбышева завершаются дорожные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

7 августа на улице Куйбышева будет восстановлено движение транспорта -1

7 августа движение уже будет восстановлено. Для общественного транспорта будут отрыты две полосы. 24, 44, 59 автобусы поедут по постоянным маршрутам, а также троллейбусы – 12 и 29. А вот временный автобусный маршрут номер 929 отменят. Остановки общественного транспорта переедут на свои привычные места.

# общество # Автодороги Беларуси # Фотофакт

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