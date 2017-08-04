7 августа на улице Куйбышева будет восстановлено движение транспорта

7 августа движение уже будет восстановлено. Для общественного транспорта будут отрыты две полосы. 24, 44, 59 автобусы поедут по постоянным маршрутам, а также троллейбусы – 12 и 29. А вот временный автобусный маршрут номер 929 отменят. Остановки общественного транспорта переедут на свои привычные места.