Не наказать, а изменить привычку: как на Кальварийской ГАИ борется с любителями парковаться в запрещённых местах?

Новости Беларуси. Неожиданный переезд. Необычным способом решили бороться с любителями парковаться в запрещенных местах автоинспекторы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Неожиданный переезд. Необычным способом решили бороться с любителями парковаться в запрещенных местах автоинспекторы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Утром на Кальварийской машины нарушителей были перемещены на парковку, которая находится буквально через дорогу. Стоянка, к слову, пока работает в тестовом режиме, она бесплатна, но по непонятным причинам пустует.
Дмитрий Голос, начальник бюро ГО «Гаражи, автостоянки, парковки» Мингорисполкома:
Данная автостоянка работает с 1 июля 2017 года. За время работы данной автостоянки нарушения на данной улице каждый день замечаются в большом количестве. Граждане игнорируют постановку транспортных средств на охраняемую автостоянку. До 7 августа автостоянка работает в тестовом режиме, то есть бесплатно. С 7 августа будет взиматься плата за хранение. Месяц стоянки здесь, если заключить договор хранения, стоит 34 рубля.
Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
На сегодняшний момент мы работаем с эвакуаторами, эвакуируем транспортные средства и дополнительно информируем людей о том, что здесь существует стоянка. Я думаю, если Мингорисполком построил дополнительные стояночные места, это только на благо нашему населению, а также для безопасности дорожного движения.
Штраф водителям все же придется заплатить. Но главная цель акции – не наказать нарушителей. А скорее изменить привычку парковаться не по правилам, а там где удобней. Кстати, после приезда эвакуатора, пустующая стоянка начала заполняться автомобилями.